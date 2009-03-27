Посол Чешской Республики посетит Тюменскую область

30 марта 2009 года с 11.00. до 13.30. в зале «Ренессанс» отеля «Тюмень» по адресу: ул. Орджоникидзе, 46 в рамках программы визита чешской делегации пройдёт Российско-Чешский деловой форум с участием представителей бизнес - сообщества Республики Чехия и заинтересованных тюменских компаний.