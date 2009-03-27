Посол Чешской Республики посетит Тюменскую область

30-31 марта 2009 года по приглашению Губернатора Тюменской области В.В. Якушева Тюменскую область посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации Мирослав Костелка. Возглавляя делегацию чешских фирм, господин Костелка намерен посетить ключевые промышленные предприятия и социально-культурные объекты региона, обсудить перспективы взаимного сотрудничества областей Чехии и Тюменской области.
30 марта 2009 года с 11.00. до 13.30. в зале «Ренессанс» отеля «Тюмень» по адресу: ул. Орджоникидзе, 46 в рамках программы визита чешской делегации пройдёт Российско-Чешский деловой форум с участием представителей бизнес - сообщества Республики Чехия и заинтересованных тюменских компаний.
Заявки на участие в Форуме принимаются в Департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области по телефонам: 8 (3452) 98-72-01; 8(3452) 296-486, e-mail: [email protected]; [email protected]; в Торгово-промышленной палате Тюменской области по телефону 8(3452) 310-561, e-mail: [email protected]