Подведены итоги первого этапа областного женского конкурса «СССР»

- Очень понравилось название конкурса – «СССР». Великолепная идея провести мероприятие в духе советского времени. Особенно импонирует то, что в конкурсе принимают участие бизнес-леди региона, которых я очень хорошо знаю, причем с лучшей стороны. Они снова на слуху, в центре событий – значит, дела у них идут в гору. Скажу откровенно: мне, как члену жюри, было очень трудно оценивать участниц. Я бы каждой из них присудила звание победительницы.