Подведены итоги первого этапа областного женского конкурса «СССР»

25 марта в Отеле «Тюмень» прошло торжественное подведение первого этапа областного конкурса среди женщин-руководительниц «Современная. Сильная. Совершенная. Руководительница» (СССР).
Это конкурс для тех женщин, которые открыли для себя простую формулу жизненного успеха: быть сильной и современной, добиваться совершенства во всем и руководить так, чтобы их дело становилось лучшим в своем сегменте. Конкурс стартовал в декабре прошлого года. Его организаторами выступили Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, «Тюменская область сегодня» и журнал «National Business».
За это время от руководительниц Тюмени и области в оргкомитет конкурса поступила 41 заявка на участие, сообщила корреспонденту Nashgorod.ru координатор проекта Карташова Евгения. Перед комиссией стояла не простая и очень ответственная задача – определить тех руководительниц, которые продолжат участие в конкурсе.
Генеральный директор Фонда развития и поддержки предпринимательства Тюменской области Ольга Езикеева:
- Очень понравилось название конкурса – «СССР». Великолепная идея провести мероприятие в духе советского времени. Особенно импонирует то, что в конкурсе принимают участие бизнес-леди региона, которых я очень хорошо знаю, причем с лучшей стороны. Они снова на слуху, в центре событий – значит, дела у них идут в гору. Скажу откровенно: мне, как члену жюри, было очень трудно оценивать участниц. Я бы каждой из них присудила звание победительницы.
Заместитель генерального директора холдинга «Партнер» Владимир Колунин:
- Наша компания имела честь участвовать в выборе финалисток данного конкурса. За прошедшие годы женщины стали более активными: создано немало организаций, выдвинуты инициативы с целью объединения представительниц прекрасного пола. Кстати, в нашем коллективе, насчитывающем свыше 2,5 тыс. человек, подавляющее число работающих – именно женщины. Тюменским руководительницам хотелось бы пожелать процветания бизнеса и успехов во всех начинаниях.
Вот имена участниц, которые прошли во второй тур конкурса СССР:
Ирина Дюндюкова, директор ООО «Запсибресурс»; Алевтина Бекташева, директор кролиководческого комплекса «Рощинский»; Светлана Карюхина, генеральный директор ЗАО «Потаскуй»; Анжела Лазарева, директор стоматологической клиники «Совершенство»; Людмила Викулова, генеральный директор ОАО «Тюменьгосплем»; Лариса Артюшина, директор Тобольского рыбзавода; Марина Бакулина, руководитель детского развивающего центра «Ступеньки»; Татьяна Мосеева, директор ЗАО «Флагман»; Лариса Невидайло, директор сети ресторанов «МаксиМ»; Оксана Шашкова, директор гипермаркета «Лента»; Юлия Денеко, директор ООО «Научно-исследовательский институт экологии и рационального использования природных ресурсов»; Наталья Пахомова, руководитель ОП ООО «Юниверфуд»; Альфия Мухаметова, генеральный директор ООО «Северное сияние»; Ольга Иженякова, директор Издательского дома «Русское слово»; Екатерина Кобякова, директор ООО «Издательский дом «Премиум»; Тамара Домацкая, директор ООО «Альтернатива» ; Лариса Кавкова, генеральный директор ООО «Управляющая компания «Престиж и К»; Анна Хлюпина, директор центра изучения иностранных языков «Busy English»; Елена Симонова, директор ООО «Зеркало мира»; Татьяна Попруга, президент торгово-промышленной компании ООО «Плюшевый рай»; Наталья Девяткова, генеральный директор ООО «Денова-консалтинг»; Татьяна Батурина, учредитель ООО «Дельвер»; Елена Долгушина, финансовый директор Тюменского филиала ОАО «Промсвязьбанк»; Галина Зотова, директор ООО «М-Центр»; Любовь Игнатова, генеральный директор ООО «Спортивный комплекс «Лидер»; Галина Маринова, генеральный директор ООО «Адамант»; Елена Пуртова, директор Тюменского бизнес-портала «72.ru»; Мария Ситникова, директор ООО «Печатного дом «Тюмень»; Елена Чуклина, директор ООО «Нобель».
Впереди самая ответственная и продолжительная часть конкурса, которая предполагает встречи на круглых столах и форумах. А для того, чтобы более тесно познакомиться и изучить область деятельности финалисток, предполагается проведение дней отрытых дверей на их предприятиях! Подведение итогов конкурса состоится 14 августа, в юбилей Тюменской области, именно в этот день на всю область и прогремят имена победительниц! Так что, вперед, товарищи, к светлому будущему! Даешь лидерство женщин во благо России!