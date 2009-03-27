Подсчитаны темпы падения спроса на иномарки в регионах России

Сильнее всего продажи сократились в Южном (на 40,9 процента), Приволжском (на 42,5 процента) и Уральском ( на 43,4 процента) федеральных округах, тогда как в Центральном и Северо-Западном спрос сократился не так ощутимо - на 28,5 и 22,3 процента соответственно. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и ГИБДД.
Общее же снижение спроса на новые иномарки в России за январь-февраль 2009 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 33,1 процента. Отметим, что в Центральном округе за первые два месяца этого года была продана почти половина всех реализованных в России иномарок - 48,08 процента. Менее всего машин иностранного производства продано в Дальневосточном (0,14 процента или 250 автомобилей) и Сибирском (4,14 процента или 7690 иномарок) федеральных округах.
Среди областей и городов лидером продаж по-прежнему остается Москва - за первые два месяца 2009 года столичные дилеры реализовали 71750 машин, что составляет 39,77 процента от общего объема (на 29,1 процента меньше, чем в 2008-м). В Санкт-Петербурге куплено 19940 иномарок, что на 24 процента меньше, чем в прошлом году. В Свердловской области за январь-февраль реализовано 6450 иномарок (на 45,2 процента), в Тюменской - 5700 (на 42,6 процента), в Краснодарском крае - 5630 (на 25,9 процента), в Самарской области - 5300 (на 38,7 процента).