Подсчитаны темпы падения спроса на иномарки в регионах России

Общее же снижение спроса на новые иномарки в России за январь-февраль 2009 года по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 33,1 процента. Отметим, что в Центральном округе за первые два месяца этого года была продана почти половина всех реализованных в России иномарок - 48,08 процента. Менее всего машин иностранного производства продано в Дальневосточном (0,14 процента или 250 автомобилей) и Сибирском (4,14 процента или 7690 иномарок) федеральных округах.