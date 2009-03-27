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Перепланировка тюменских домов должна подчиняться правилам логики и закону

27 марта 2009, 10:22
Накануне состоялось очередное заседание межведомственной комиссии управы Восточного административного округа по рассмотрению соответствия проектов перепланировки и (или) переустройства жилых помещений требованиям законодательства.
Сюжет
Тюмень

Обращаем внимание жителей округа, что, как бы вам ни хотелось изменить свой дом перепланировкой, есть определенные запреты, которые нарушать нельзя. Впрочем, эти запреты продиктованы логикой: нельзя полностью сносить несущие стены, чтобы дом не сложился, как карточный домик; нельзя оборудовать санузел над жилой площадью (если это не второй этаж вашей личной двухуровневой квартиры), иначе доставите массу неудобств своим соседям; нельзя демонтировать вентиляционный канал, иначе в вашем доме станет душно. И так далее. Но есть и неочевидные правила, предусмотренные законодательством. Итак, что не стоит менять во время перепланировки?

- Запрещена перепланировка, которая ухудшает условия эксплуатации дома и ограничивает доступ к коммуникациям и отключающим устройствам;

- нельзя переустраивать помещения или смежные с ними комнаты, если они признаны непригодными для проживания;

- категорически запрещается нарушать прочность или устойчивость несущих конструкций здания, ликвидировать или уменьшать каналы естественной вентиляции;

- нельзя увеличивать нагрузки на несущие конструкции, например, менять материал перегородки с легкого на тяжелый, делать стяжки в полах, размещать дополнительное оборудование в помещении квартир без расчета нагрузок лицензированной проектной организацией.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Законодательство#Ксения#Общество
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