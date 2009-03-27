Перепланировка тюменских домов должна подчиняться правилам логики и закону

Обращаем внимание жителей округа, что, как бы вам ни хотелось изменить свой дом перепланировкой, есть определенные запреты, которые нарушать нельзя. Впрочем, эти запреты продиктованы логикой: нельзя полностью сносить несущие стены, чтобы дом не сложился, как карточный домик; нельзя оборудовать санузел над жилой площадью (если это не второй этаж вашей личной двухуровневой квартиры), иначе доставите массу неудобств своим соседям; нельзя демонтировать вентиляционный канал, иначе в вашем доме станет душно. И так далее. Но есть и неочевидные правила, предусмотренные законодательством. Итак, что не стоит менять во время перепланировки?