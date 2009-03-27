«Молодая гвардия» потушит свет в тюменском общежитии

«В этом году мы впервые присоединились к этой акции. Мы прекрасно понимаем, что одно общежитие – это малая толика от большого города, но мы надеемся, что это привлечет внимание тюменцев к мировым экологическим проблемам и в следующем году в «Час земли» к нам присоединиться гораздо больше людей», отметил зам. начальника штаба “Молодой Гвардии Единой России” Артем Газизов.