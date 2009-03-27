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«Молодая гвардия» потушит свет в тюменском общежитии

27 марта 2009, 16:26
28 марта ТРО ВОО «Молодая гвардия Единой России» совместно с Тюменским Государственным Университетом принимает участие в мировой акции «Час земли».

Час земли – это глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). Люди, компании и правительства отключат свет на один час в поддержку борьбы с изменением климата. 28 марта в 20:30 больше миллиарда людей по все планете выключат свет в подтверждение того, что им важно будущее нашей планеты.

28 марта молодогвардейцы вместе со студентами ТГУ в 20:30 на час потушат свет в общежитии №1, ТГУ по адресу ул. Комсомольская 7.

Цель акции – привлечь внимание людей, правительств, бизнеса к проблеме изменения климата и призыв делать шаги по сокращению выбросов парниковых газов – экономить электроэнергию.

Отметим, что в этом году в акции примут участие боле 80 стран мира и 1000 городов.

«В этом году мы впервые присоединились к этой акции. Мы прекрасно понимаем, что одно общежитие – это малая толика от большого города, но мы надеемся, что это привлечет внимание тюменцев к мировым экологическим проблемам и в следующем году в «Час земли» к нам присоединиться гораздо больше людей», отметил зам. начальника штаба “Молодой Гвардии Единой России” Артем Газизов.

#Новости#Экология#Ксения#Общество
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