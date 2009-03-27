Мировые цены на нефть достигли четырехмесячного максимума

Баррель нефти марки WTI с поставкой в мае подорожал на нью-йоркских торгах на 1,57 доллара, остановившись на отметке в 54,34 доллара. При этом в ходе торгов стоимость нефти достигала 54,66 доллара за баррель - максимального показателя, зафиксированного с 28 ноября 2008 года.
Майские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили в цене 1,71 доллара и стоили по итогам сессии 53,46 доллара за баррель.
Рост цены на нефть аналитики связывают с улучшением ситуации на фондовых биржах США. Так, по итогам торгов 26 марта индекс Dow Jones вырос на 2,25 процента до 7924,56 пункта, высокотехнологичный Nasdaq - на 3,80 процента до 1587 пунктов, а широкий S&P 500 прибавил 2,33 процента и составил 832,86 пункта.