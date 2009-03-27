Мировые цены на нефть достигли четырехмесячного максимума

Баррель нефти марки WTI с поставкой в мае подорожал на нью-йоркских торгах на 1,57 доллара, остановившись на отметке в 54,34 доллара. При этом в ходе торгов стоимость нефти достигала 54,66 доллара за баррель - максимального показателя, зафиксированного с 28 ноября 2008 года.