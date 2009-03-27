Каждый десятый россиянин хочет работать в администрации Медведева

По привлекательности президентскую администрацию опережает только компания "Газпром", в которой хотят работать более 20 процентов опрошенных. Специалисты ФОМ опрашивали молодежь в возрасте от 16 до 26 лет.
В десятку самых популярных среди молодежи мест работы вошли также "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, "Роснефть", МВД и РЖД. Каждый двадцатый россиянин хочет работать в мэрии собственного города. Столько же выбрали компанию Nokia. Менее популярны другие иностранные компании: в Apple хочет работать каждый пятидесятый, а в Samsung, Pepsi и Coca-Cola - по одному проценту опрошенных.
"Газпром" на протяжении нескольких лет удерживает первенство по привлекательности для россиян различного возраста. Так, по версии ВЦИОМ, в конце 2007 года там хотели работать 44 процента опрошенных. Государственные структуры ранее не занимали столь высоких позиций в рейтингах привлекательности, отмечает "Труд".