Каждый десятый россиянин хочет работать в администрации Медведева

В десятку самых популярных среди молодежи мест работы вошли также "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, "Роснефть", МВД и РЖД. Каждый двадцатый россиянин хочет работать в мэрии собственного города. Столько же выбрали компанию Nokia. Менее популярны другие иностранные компании: в Apple хочет работать каждый пятидесятый, а в Samsung, Pepsi и Coca-Cola - по одному проценту опрошенных.