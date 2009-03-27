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Каждый десятый россиянин хочет работать в администрации Медведева

27 марта 2009, 19:06
Каждый десятый россиянин считает наиболее привлекательной для трудоустройства организацией администрацию президента, пишет 27 марта газета "Труд". Такие результаты дал опрос, проведенный Фондом Общественное мнение (ФОМ).

По привлекательности президентскую администрацию опережает только компания "Газпром", в которой хотят работать более 20 процентов опрошенных. Специалисты ФОМ опрашивали молодежь в возрасте от 16 до 26 лет.

В десятку самых популярных среди молодежи мест работы вошли также "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, "Роснефть", МВД и РЖД. Каждый двадцатый россиянин хочет работать в мэрии собственного города. Столько же выбрали компанию Nokia. Менее популярны другие иностранные компании: в Apple хочет работать каждый пятидесятый, а в Samsung, Pepsi и Coca-Cola - по одному проценту опрошенных.

"Газпром" на протяжении нескольких лет удерживает первенство по привлекательности для россиян различного возраста. Так, по версии ВЦИОМ, в конце 2007 года там хотели работать 44 процента опрошенных. Государственные структуры ранее не занимали столь высоких позиций в рейтингах привлекательности, отмечает "Труд".

#Новости#Работа#Россия#Таня#Политика
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