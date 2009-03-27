Хоккей – самый популярный вид спорта среди тюменских детей в 2008 году. Об этом сообщила Мария Алексеева, специалист отдела по спорту Управления по спорту и молодежной политике города Тюмени. Всего 8 267 детей занимались разными видами спорта в учреждениях города в прошлом году.
Также особой популярностью в прошлом году пользовались такие виды спорта как греко-римская борьба, дзюдо, спортивные бальные танцы, шахматы и футбол. В 2009 году планируется развитие в Тюмени занятий ушу, бильярдом, биатлоном и пауэрлифтингом. При этом основными задачами Управления по спорту и молодежной политике в этом направлении станут повышение привлекательности занятий спортом и улучшение качества услуг.
Развитию зимних видов спорта способствует качество оснащения города ледовыми площадками, хоккейными кортами и доступность спортивного инвентаря. Как сообщил Андрей Зуев, директор МУ «Городской физкультурно-оздоровительный центр» на коллегии Управления по спорту и молодежной политике, в зимний период 2008-2009 было залито 65 хоккейных кортов, работали 37 пунктов проката, оснащенных 2500 парами коньков, и 25 пунктов проката лыж, в которых можно взять 2609 пар лыж. Кроме того, дополнительно строятся раздевалки. В течение 2009 года в Тюмени появится новая баскетбольная площадка (поселок Антипино), 3 мини-футбольных площадки с искусственным травяным покрытием и освещением, а также на ледовых кортах дополнительно установят 6 комплектов хоккейных ворот.
Помимо привлечения детей и подростков к занятиям спортом и развития физической культуры в Тюмени Управление по спорту и молодежной политике активно ведет работу по организации досуга и отдыха молодежи. По словам Веры Порсиковой, специалиста отдела по молодежной политике, на конец 2008 года зарегистрированы 32 учреждения дополнительного образования, в перспективе – сотрудничество Управления со школами, где популярны физкультурно-оздоровительное и художественно-эстетическое направления. В прошлом году была успешно организована работа групп кратковременного пребывания дошкольников: создано 19 групп, в которых разместили 352 ребенка.
Однако существует множество проблем в отрасли молодежной политики. Не хватает молодых кадров: лишь 13% работников этой сферы. Многие учреждения подлежат капитальному ремонту, устаревает материально-техническая и моральная база, - сообщает Вера Порсикова. В течение 2009 года планируется провести семинары по повышению квалификации педагогов, а также аттестацию молодых педагогов. Необходимо увеличить количество базово-методических центров и усовершенствовать систему проведения контроля за спортивными и молодежными учреждениями города. Управление по спорту и молодежной политике также закончит формирование единой информационной сети, создаст дополнительные секции для детей и подростков группы риска.
Всего в 2009 году планируется привлечь более 24 тысяч детей и подростков в учреждения дополнительного образования.