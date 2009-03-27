Хоккей – самый популярный вид спорта среди тюменских детей

Развитию зимних видов спорта способствует качество оснащения города ледовыми площадками, хоккейными кортами и доступность спортивного инвентаря. Как сообщил Андрей Зуев, директор МУ «Городской физкультурно-оздоровительный центр» на коллегии Управления по спорту и молодежной политике, в зимний период 2008-2009 было залито 65 хоккейных кортов, работали 37 пунктов проката, оснащенных 2500 парами коньков, и 25 пунктов проката лыж, в которых можно взять 2609 пар лыж. Кроме того, дополнительно строятся раздевалки. В течение 2009 года в Тюмени появится новая баскетбольная площадка (поселок Антипино), 3 мини-футбольных площадки с искусственным травяным покрытием и освещением, а также на ледовых кортах дополнительно установят 6 комплектов хоккейных ворот.