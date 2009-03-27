Египетские таксисты будут "бомбить" на новых "Жигулях"

Как рассказал председатель совета директоров холдинга "Аль-Амаль" Хасан Ахмед Сулейман, его компания рассчитывает на размещение дополнительного заказа на 6 000 автомобилей ВАЗ-2107, которые собираются в Египте.
В группу компаний "Аль-Амаль" входит сборочный цех "Лада", дилерская сеть по продаже и несколько сервисных центров по обслуживанию вазовских моделей.
Доработанные "семерки", о которых идет речь, оснащены такими опциями, как гидроусилитель руля, кондиционер, кожаный салон, усовершенствованная система охлаждения двигателя, позволяющая использовать автомобиль при температуре до плюс 50 градусов.
Также все ВАЗ-2107, которые будут эксплуатироваться таксистами, снабжаются электронными счетчиками.
Как рассказал Сулейман, российские автомобили традиционно пользуются популярностью среди египетских таксистов из-за сравнительно низкой стоимости и легкости в обслуживании.
Министерство финансов Египта объявило на прошлой неделе о начале кампании по модернизации автомобильного парка столицы. Всего будут заменены более 30 000 автомобилей, чей возраст превысил 30 лет.
Помимо моделей "АвтоВАЗа" в акции по обновлению каирского автопарка примут участие марки Сhevrolet, Hyundai, Renault и китайские бренды.
Как напоминает агентство, сборка российских "семерок" началась в Египте в 2002 году на базе завода Suzuki. Стоимость самого недорого ВАЗ 2107 в базовой комплектации в Египте составляет чуть больше 8 000 долларов.