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Египетские таксисты будут "бомбить" на новых "Жигулях"

27 марта 2009, 13:54
Египетский партнер концерна "АвтоВАЗ" Lada Egypt и еще пять компаний примут участие в проекте по обновлению таксомоторного парка столицы Египта – Каира.

Как рассказал председатель совета директоров холдинга "Аль-Амаль" Хасан Ахмед Сулейман, его компания рассчитывает на размещение дополнительного заказа на 6 000 автомобилей ВАЗ-2107, которые собираются в Египте.

В группу компаний "Аль-Амаль" входит сборочный цех "Лада", дилерская сеть по продаже и несколько сервисных центров по обслуживанию вазовских моделей.

Доработанные "семерки", о которых идет речь, оснащены такими опциями, как гидроусилитель руля, кондиционер, кожаный салон, усовершенствованная система охлаждения двигателя, позволяющая использовать автомобиль при температуре до плюс 50 градусов.

Также все ВАЗ-2107, которые будут эксплуатироваться таксистами, снабжаются электронными счетчиками.

Как рассказал Сулейман, российские автомобили традиционно пользуются популярностью среди египетских таксистов из-за сравнительно низкой стоимости и легкости в обслуживании.

Министерство финансов Египта объявило на прошлой неделе о начале кампании по модернизации автомобильного парка столицы. Всего будут заменены более 30 000 автомобилей, чей возраст превысил 30 лет.

Помимо моделей "АвтоВАЗа" в акции по обновлению каирского автопарка примут участие марки Сhevrolet, Hyundai, Renault и китайские бренды.

Как напоминает агентство, сборка российских "семерок" началась в Египте в 2002 году на базе завода Suzuki. Стоимость самого недорого ВАЗ 2107 в базовой комплектации в Египте составляет чуть больше 8 000 долларов.

#Новости#Транспорт#Ксения#Общество
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