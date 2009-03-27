ЕГЭ покажет уровень преподавания в школах

Такое мнение высказал министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации, сообщают Новости образования.
«ЕГЭ ничуть не сложнее, чем любой другой экзамен, но он более объективен, – сказал министр. – Почему есть сопротивление ЕГЭ? Это объективная оценка не только тем, кто учится, но и тем, кто учит».
Фурсенко напомнил, что для выпускников этого года установлены только два обязательных экзамена в форме ЕГЭ – русский и математика, остальные – по выбору. Между тем, по его словам, в ряде регионов учителя физики, химии и информатики просят некоторых учеников не сдавать экзамен по их предмету, тем самым ограничивая их возможность поступить на целый ряд инженерных и технических специальностей.
При этом, подчеркнул министр, самим ученикам плохая оценка по этим предметам ничем не грозит, но она будет отражать общую картину успеваемости и качество преподавания, чего и боятся учителя.
На пленарном заседании спикер Совета Федерации Сергей Миронов в очередной раз подчеркнул свое отрицательное отношение к ЕГЭ. Так, ему кажется, что он «ограничивает конституционное право некоторых выпускников школ прошлых лет на поступление в учреждение среднего профессионального образования и вузы, и абитуриентов, которые кончали школы в тех регионах, где не было эксперимента, поэтому у них не было такой возможности подготовиться к ЕГЭ». «Сейчас им закрыта дорога к получению не только высшего, но и среднего профобразования», – сказал Миронов.