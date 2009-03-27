ЕГЭ покажет уровень преподавания в школах

На пленарном заседании спикер Совета Федерации Сергей Миронов в очередной раз подчеркнул свое отрицательное отношение к ЕГЭ. Так, ему кажется, что он «ограничивает конституционное право некоторых выпускников школ прошлых лет на поступление в учреждение среднего профессионального образования и вузы, и абитуриентов, которые кончали школы в тех регионах, где не было эксперимента, поэтому у них не было такой возможности подготовиться к ЕГЭ». «Сейчас им закрыта дорога к получению не только высшего, но и среднего профобразования», – сказал Миронов.