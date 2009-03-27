Четверть компьютеров в мире используется для игр

Тем не менее, глобальный экономический кризис отражается и на этой отрасли. Организаторы конференции разработчиков игр ожидают меньше посетителей, чем в прошлом году. По словам Мегган Скавио, такие крупные компании как Electronic Arts, THQ, Lucas Arts и Sega вынуждены были уволить часть своих сотрудников в последние несколько месяцев.