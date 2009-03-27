Четверть компьютеров в мире используется для игр

Об этом говорится в докладе организации PC Gaming Alliance (PCGA), приуроченному к открытию конференции разработчиков игр в Сан-Франциско.
Как указывается в докладе, в прошлом году создатели игр для ПК заработали 11 миллиардов долларов. Президент PCGA Рэнди Студ говорит, что для игр в интернете ПК используется чаще, чем Xbox LIVE и PlayStation.
Как утверждается в докладе, в прошлом году самыми значительными тенденциями в развитии этой индустрии были рост распространения игр через интернет, увеличение количества бесплатных игр, а также рост продаж через неспециализированные магазины.
В 2008 году американцы потратили более 21 миллиардов долларов на игры и приставки. В прошлом году этот показатель составил 18 миллиардов. Уровень продаж также вырос в январе и феврале этого года.
Тем не менее, глобальный экономический кризис отражается и на этой отрасли. Организаторы конференции разработчиков игр ожидают меньше посетителей, чем в прошлом году. По словам Мегган Скавио, такие крупные компании как Electronic Arts, THQ, Lucas Arts и Sega вынуждены были уволить часть своих сотрудников в последние несколько месяцев.
С другой стороны, некоторые компании, наоборот, набирают людей. Энди Парк из компании AOS считает, что кризис даже способствует развитию этой индустрии, поскольку многие предпочтут купить игру, в которую можно сыграть много раз, вместо того, чтобы один раз сходить в кино.