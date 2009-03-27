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27 марта - День внутренних войск МВД России

27 марта 2009, 09:12
27 марта отмечается День внутренних войск МВД России.

В России до начала 19 века не было специальных вооруженных формирований для охраны порядка и обеспечения безопасности населения, для оказания помощи людям в случае стихийных бедствий, сообщает calend.ru. В основном этим занимались команды из солдат, негодных к строевой службе.

Внутренние войска – воюющие войска. В этой войне нет ни перерывов, ни пауз. Есть напряженная борьба за обеспечение общественной безопасности.

Сегодня внутренние войска – одна из важнейших частей охранной системы российского государства. Своим самоотверженным трудом они обеспечивают безопасность нашего Отечества, стоят на страже правопорядка, защищая права и свободу граждан.

На них возложена ответственная миссия по предупреждению и пресечению преступных проявлений, политического экстремизма и терроризма, обеспечению безопасности населения, поддержанию общественного порядка и эффективному решению служебно-боевых задач.

Желаем военнослужащим внутренних войск успехов в их нелегком труде, мира, благополучия и здоровья.

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