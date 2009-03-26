Звезды спортивного танца блеснут в Тюмени

Организатором соревнований выступает: Федерация танцевального спорта России, правительство Тюменской области, департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, комитет по культуре Тюменской области, Федерация спортивного танца Тюменской области, АНО ДОД «Областной центр творчества детей и молодёжи», АНО ДОД СДЮСШОР «Центр спортивного танца».
В соревнованиях примут участие команды более чем из 30 городов: Москва, Челябинск, Пермь, Сосновый Бор, Гатчина, Омск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Иркутск, Нижний Тагил, Тюмень и других городов России.
Судейская коллегия состоит из судей республиканской и международной категорий, сообщает Nashgorod.ru отдел информации Департамента информационной политики Тюменской области.