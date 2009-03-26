Звезды спортивного танца блеснут в Тюмени

04 – 05 апреля 2009 года в СК «Центральный» города Тюмени состоится чемпионат России среди ансамблей по европейской программе, первенство России среди ансамблей по европейской и латиноамериканской программе в категориях молодежь и юниоры, открытое первенство на кубок УФО, Чемпионат УФО.

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