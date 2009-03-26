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Звезды спортивного танца блеснут в Тюмени

26 марта 2009, 11:14
04 – 05 апреля 2009 года в СК «Центральный» города Тюмени состоится чемпионат России среди ансамблей по европейской программе, первенство России среди ансамблей по европейской и латиноамериканской программе в категориях молодежь и юниоры, открытое первенство на кубок УФО, Чемпионат УФО.
Сюжет
Тюмень

Организатором соревнований выступает: Федерация танцевального спорта России, правительство Тюменской области, департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области, комитет по культуре Тюменской области, Федерация спортивного танца Тюменской области, АНО ДОД «Областной центр творчества детей и молодёжи», АНО ДОД СДЮСШОР «Центр спортивного танца».

В соревнованиях примут участие команды более чем из 30 городов: Москва, Челябинск, Пермь, Сосновый Бор, Гатчина, Омск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Иркутск, Нижний Тагил, Тюмень и других городов России.

Судейская коллегия состоит из судей республиканской и международной категорий, сообщает Nashgorod.ru отдел информации Департамента информационной политики Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Танцы#Спорт#Ксения
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