Жителей Калининского округа проконсультируют специалисты центра занятости

Жители Калининского административного округа могут обращаться в центр занятости населения по адресу: г. Тюмень, ул. Пышминская, 1а за получением информации об имеющихся вакансиях и оказанием государственных услуг по содействию в трудоустройстве безработных граждан.
Специалисты центра занятости проконсультируют вас о том, каким образом, можно принять участие в общественных и временных работах, пройти переобучение по профессиям, востребованным на рынке труда, повысить свою квалификацию. Также здесь вам будут оказаны услуги юридической и психологической консультации.