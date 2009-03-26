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Жителей Калининского округа проконсультируют специалисты центра занятости

26 марта 2009, 11:47
Тюменский центр занятости населения с 26 марта начинает осуществлять прием граждан, проживающих на территории Калининского административного округа города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Пышминская, 1а.
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Тюмень

Жители Калининского административного округа могут обращаться в центр занятости населения по адресу: г. Тюмень, ул. Пышминская, 1а за получением информации об имеющихся вакансиях и оказанием государственных услуг по содействию в трудоустройстве безработных граждан.

Специалисты центра занятости проконсультируют вас о том, каким образом, можно принять участие в общественных и временных работах, пройти переобучение по профессиям, востребованным на рынке труда, повысить свою квалификацию. Также здесь вам будут оказаны услуги юридической и психологической консультации.

#Новости#Работа#Тюмень#Ксения#Общество
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