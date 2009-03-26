Жителей Калининского округа проконсультируют специалисты центра занятости

Специалисты центра занятости проконсультируют вас о том, каким образом, можно принять участие в общественных и временных работах, пройти переобучение по профессиям, востребованным на рынке труда, повысить свою квалификацию. Также здесь вам будут оказаны услуги юридической и психологической консультации.