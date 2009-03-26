В Тюменском районе ненадолго отключат газ

В связи с аварийной ситуацией на магистральном газопроводе ООО «Газпром Трансгаз Сургут» 28 марта 2009 года с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача газа с ГРС «Пышминская» абонентам следующих населённых пунктов Тюменского района: д. Б. Акияры, п. Тараскуль, д. Головино, д. Друганово, д. Княжево, д. Костылево, с. Мичурино, с. Онохино, с. Червишево, д. Чёрная Речка, санаторий «Сибирь», с/т «Сосновый бор», с/т «Сетка».