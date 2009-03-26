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В Тюменском районе ненадолго отключат газ

26 марта 2009, 13:00
В связи с аварийной ситуацией на магистральном газопроводе ООО «Газпром Трансгаз Сургут» 28 марта 2009 года с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача газа с ГРС «Пышминская» абонентам следующих населённых пунктов Тюменского района:
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Тюмень

В связи с аварийной ситуацией на магистральном газопроводе ООО «Газпром Трансгаз Сургут» 28 марта 2009 года с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача газа с ГРС «Пышминская» абонентам следующих населённых пунктов Тюменского района: д. Б. Акияры, п. Тараскуль, д. Головино, д. Друганово, д. Княжево, д. Костылево, с. Мичурино, с. Онохино, с. Червишево, д. Чёрная Речка, санаторий «Сибирь», с/т «Сосновый бор», с/т «Сетка».

Газоснабжение будет восстановлено без дополнительного оповещения.

По всем вопросам обращаться в Единую диспетчерскую службу «Северрегионгаз», «Тюменьмежрайгаз» по телефону 04 или в Тюменский ПЭУ ОАО «Тюменьмежрайгаз» по телефону 723-135.

#Новости#Тюмень#Нефть и газ#Ксения#Общество
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