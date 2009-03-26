В Тюмени временные работы необходимы для стабилизации ситуации на рынке труда

234 бюджетных предприятия Тюмени предлагают безработным тюменцам временное трудоустройство на срок до шести месяцев. Сегодня вакантны 1 283 места, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
Например, в учреждениях, подведомственных управлению по здравоохранению города Тюмени, вакантны 117 рабочих мест. В родильном доме № 3 нашлось место для регистратора, в городской поликлинике № 13 приняли делопроизводителя. В городском департаменте образования из 17 заявок удовлетворены три. В школах № 35 и № 59 трудятся два новых дворника, а в школе № 2 - организатор досуга.
Общественные работы организованы с февраля этого года в рамках плана по стабилизации ситуации на рынке труда города Тюмени, который был принят на заседании городской межведомственной комиссии по выходу граждан на самообеспечение и содействию их занятости. Субсидии на организацию общественных работ выделены из федерального и областного бюджетов. Временно занятый работник может рассчитывать на зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, который в России составляет 4 330 рублей. Специалисту «на все руки» помимо временной занятости на любом предприятии могут предложить дополнительную работу и дополнительный заработок, уже из собственных средств.
Чтобы устроиться на общественные работы, горожане должны обратиться в ГАУ ТО «Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района» (ул. Республики, 204-в, корпус 3). Именно туда поступают заявки от работодателей Тюмени, и именно там безработный тюменец может получить направление на временную работу в школу, поликлинику, Службу заказчика и другие учреждения города.