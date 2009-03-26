В Тюмени временные работы необходимы для стабилизации ситуации на рынке труда

Общественные работы организованы с февраля этого года в рамках плана по стабилизации ситуации на рынке труда города Тюмени, который был принят на заседании городской межведомственной комиссии по выходу граждан на самообеспечение и содействию их занятости. Субсидии на организацию общественных работ выделены из федерального и областного бюджетов. Временно занятый работник может рассчитывать на зарплату не ниже минимального размера оплаты труда, который в России составляет 4 330 рублей. Специалисту «на все руки» помимо временной занятости на любом предприятии могут предложить дополнительную работу и дополнительный заработок, уже из собственных средств.