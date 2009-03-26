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В Тюмени ищут новые формы работы с трудными подростками

26 марта 2009, 14:45
30-31 марта на базе Областного центра профилактики и реабилитации состоится семинар для специалистов, осуществляющих индивидуальное сопровождение по месту жительства подростков, склонных к употреблению психоактивных веществ.
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Тюмень

Участники семинара совместно со специалистами ГАУ ТО «ОЦПР» разработают программу индивидуального сопровождения подростков, которые 11.01. по 31.03.2009г. проходили курс реабилитации в рамках стационарно-дистанционного сетевого проекта «Ступени».

Новая смена проекта «Ступени» начнется 1 апреля 2009г. Для прохождения реабилитации приедут подростки 16-17 лет» нуждающиеся в начальном профессиональном обучении. В течение 3 месяцев они будут проходить реабилитацию, а также получат профессиональную подготовку по специальностям: каменщик, плотник, слесарь-ремонтник, швея, оператор ЭВиВМ.

#Новости#Тюмень#Подростки#Социальное обслуживание#Ксения#Общество
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