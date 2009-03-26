В Тюмени ищут новые формы работы с трудными подростками

Участники семинара совместно со специалистами ГАУ ТО «ОЦПР» разработают программу индивидуального сопровождения подростков, которые 11.01. по 31.03.2009г. проходили курс реабилитации в рамках стационарно-дистанционного сетевого проекта «Ступени».
Новая смена проекта «Ступени» начнется 1 апреля 2009г. Для прохождения реабилитации приедут подростки 16-17 лет» нуждающиеся в начальном профессиональном обучении. В течение 3 месяцев они будут проходить реабилитацию, а также получат профессиональную подготовку по специальностям: каменщик, плотник, слесарь-ремонтник, швея, оператор ЭВиВМ.