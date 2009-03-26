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В 2008 году в преступлениях уличили 1300 милиционеров

26 марта 2009, 09:12
За 2008 год к уголовной ответственности были привлечены 1,3 тысячи российских милиционеров. Об этом в пока не опубликованном интервью "Российской Газете" заявил начальник Департамента собственной безопасности МВД РФ, генерал-лейтенант милиции Юрий Драгунцов.

Также Драгунцов рассказал, что за год 1,5 тысячи милиционеров были уволены за различные нарушения, а 11 тысяч привлекались к менее строгим формам ответственности. Всего в 2008 году Департамент собственной безопасности МВД рассмотрел 27 тысяч жалоб.

По словам генерал-лейтенанта, по сравнению с 2007 годом число совершенных работниками милиции преступлений сократилось в среднем на 10 процентов. В частности, работники органов дознания в 2008 году совершили на 14 процентов меньше преступлений, чем год назад, сотрудники ГИБДД - на 19 процентов меньше. В случае с сотрудниками ППС и участковыми милиционерами снижение числа преступлений составило 17 и 18 процентов соответственно.

Полностью интервью с Драгунцовым будет опубликовано в номере "Российской Газеты" за 26 марта.

#Новости#Россия#Милиция#Ксения#Общество
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