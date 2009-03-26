В 2008 году в преступлениях уличили 1300 милиционеров

По словам генерал-лейтенанта, по сравнению с 2007 годом число совершенных работниками милиции преступлений сократилось в среднем на 10 процентов. В частности, работники органов дознания в 2008 году совершили на 14 процентов меньше преступлений, чем год назад, сотрудники ГИБДД - на 19 процентов меньше. В случае с сотрудниками ППС и участковыми милиционерами снижение числа преступлений составило 17 и 18 процентов соответственно.