Тюменцев продолжают заставлять проходить флюорографическое обследование

Всего на учёте в противотуберкулёзных учреждениях региона на первое января 2009 года состоит 17050 (18841 на 01.01.2008), в том числе 3089 – с активными формами. Смертность от туберкулёза наиболее объективно отражена эпидемиологическую ситуацию. Этот показатель после снижения в течение 2006-2007 годов в 2008 году увеличился на 3,3 % за счёт умерших, состоящих на учёте по поводу распространённых форм длительного времени (более трех лет).