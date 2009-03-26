Тюменцев продолжают заставлять проходить флюорографическое обследование

Количество ежегодно освобождающихся больных туберкулёзом из учреждений УФСИН колеблется от 284 в 2006 году до 184 в 2008 году. Из них количество, не прибывших к месту предполагаемого места жительства уменьшилось с 42,3% в 2007 году до 33,2% в 2008 году.
Всего на учёте в противотуберкулёзных учреждениях региона на первое января 2009 года состоит 17050 (18841 на 01.01.2008), в том числе 3089 – с активными формами. Смертность от туберкулёза наиболее объективно отражена эпидемиологическую ситуацию. Этот показатель после снижения в течение 2006-2007 годов в 2008 году увеличился на 3,3 % за счёт умерших, состоящих на учёте по поводу распространённых форм длительного времени (более трех лет).
Как и раньше в течение прошлого года при организации профилактических осмотров в значительном количестве были привлечены люди, не обследовавшиеся в течение двух и более лет.
Как отметила на прошедшей пресс-конференции депутат тюменской областной Думы Елена Нечай, больше всего от туберкулёза страдают мужчины в возрасте от 24 до 50 лет. 33 % составляют подростки.