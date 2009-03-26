nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцев продолжают заставлять проходить флюорографическое обследование

26 марта 2009, 10:04
В течение прошлого года в Тюменскую область прибыло из других учреждений и территорий более шестисот человек, заражённых туберкулёзом. Это практически на двести человек больше чем в 2007 году. Порядка 30 % - из учреждений УФСИН.
Сюжет
Тюмень

Количество ежегодно освобождающихся больных туберкулёзом из учреждений УФСИН колеблется от 284 в 2006 году до 184 в 2008 году. Из них количество, не прибывших к месту предполагаемого места жительства уменьшилось с 42,3% в 2007 году до 33,2% в 2008 году.

Всего на учёте в противотуберкулёзных учреждениях региона на первое января 2009 года состоит 17050 (18841 на 01.01.2008), в том числе 3089 – с активными формами. Смертность от туберкулёза наиболее объективно отражена эпидемиологическую ситуацию. Этот показатель после снижения в течение 2006-2007 годов в 2008 году увеличился на 3,3 % за счёт умерших, состоящих на учёте по поводу распространённых форм длительного времени (более трех лет).

Как и раньше в течение прошлого года при организации профилактических осмотров в значительном количестве были привлечены люди, не обследовавшиеся в течение двух и более лет.

Как отметила на прошедшей пресс-конференции депутат тюменской областной Думы Елена Нечай, больше всего от туберкулёза страдают мужчины в возрасте от 24 до 50 лет. 33 % составляют подростки.

#Новости#Тюмень#Здоровье#Медицина#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25