Тюменский Молодежный Банк определился с победителями

На конкурс было подано 13 заявок, четыре из них стали победителями. Это общественные организации «Вселенная», «Родник», «Тюменские дети - родителям» и «Ступеньки». На реализацию своих проектов каждая организация получит 10 тысяч рублей, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного Фонда развития города Тюмени. Эти небольшие средства помогут свершить большие, добрые, полезные дела.
С их помощью, «Тюменские родители» проведут интересные занятия по прикладному творчеству для воспитанников детских домов и приютов. Дети узнают о пасхальных традициях, научатся рисовать в различных техниках, декорировать стеклянные емкости, работать с гипсом, плести из бисера. А самое главное получат дополнительное общение.
Проект «Фотоаппараты в руках детей» развивающего детского центра «Ступеньки» позволит детям-инвалидам открыть для себя новую нишу в профессиональном становлении, поможет им почувствовать себя художниками.
Организация «Родник» намерена содействовать процессу духовно-нравственного воспитания молодежи через приобщение к классической культуре и возрождению культуры проведения балов.
Экологическая общественная организация «Вселенная» решила «подарить бумаге вторую жизнь» и проведет конкурс по сбору макулатуры среди трех школ нашего города.
Тюменский Молодежный Банк – это Программа Благотворительного Фонда развития города Тюмени, в реализации которой участвуют студенты и учащиеся старших классов школ города Тюмени. Добровольцы – сотрудники ТМБ привлекают частные и корпоративные благотворительные пожертвования для формирования грантового фонда, проводят конкурс грантов от разработки положения до приема итоговых отчетов о реализации проектов- победителей.