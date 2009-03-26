Тюменский Молодежный Банк определился с победителями

На конкурс было подано 13 заявок, четыре из них стали победителями. Это общественные организации «Вселенная», «Родник», «Тюменские дети - родителям» и «Ступеньки». На реализацию своих проектов каждая организация получит 10 тысяч рублей, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Благотворительного Фонда развития города Тюмени. Эти небольшие средства помогут свершить большие, добрые, полезные дела.