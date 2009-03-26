Тюменских пацифистов могут приравнять к экстремистам

Являются ли военнослужащие социальной группой? Ответ на этот вопрос милицейские следователи с нетерпением ожидают от экспертов государственного Уральского регионального центра судебных экспертиз Екатеринбурга и Тюменского государственного университета. Первый готовит судебно-лингвистическую экспертизу, второй - психолого-лингвистическое и социологическое исследование.
Если ответ на главный вопрос будет положительным и вслед за сотрудниками милиции и ФСБ военнослужащих признают социальной группой, то пацифистские надписи на тюменских военкоматах обернуться уголовными делами за разжигание политической, идеологической ненависти или вражды в отношении социальной группы. Об этом Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе Межрегиональной правозащитной Ассоциации АГОРА.
Оба постановления о назначении экспертиз вынесла следователь Следственного управления при ГУВД Тюменской области Людмила Щеглова. Она просит экспертов проверить появившиеся в апреле прошлого года на стенах местных военкоматов надписи, среди которых, в частности, "Не служи", "Долой армейское рабство", "Я люблю людей" и "Миру мир", на предмет разжигания вражды.
Ранее по подозрению в вандализме были задержаны тюменские анархисты - кандидат филологических наук, преподаватель Тюменского госуниверситета Андрей Кутузов и Рустам Фахретдинов. У активистов провели дома обыски, изъяли личные вещи, включая компьютер и ноутбук. Позже милиционеры признали свою ошибку - сняли с анархистов сначала подписку о невыезде, а затем и подозрения, вернули все изъятое, но дело расследовать не прекратили. Теперь ждут результатов заказанных исследований.
Отметим, ранее по делу блоггера из Сыктывкара Саввы Терентьева социальной группой суд признал сотрудников милиции. В результате за нелестные отзывы о правоохранителях Терентьев был приговорен к году лишения свободы условно за разжигание социальной розни. Также во время расследования дела другого блоггера из Кемерово Дмитрия Соловьева социальной группой, с легкой руки следствия, стали считаться сотрудники Федеральной службы безопасности.
Между тем, Тюменский государственный университет уже попадал в неловкое положение из-за заключений своих экспертов. В 2006 году два доктора юридических наук этого вуза заявляли, что даже возможная деятельность организации "Радужный дом", выступающей в защиту сексуальных прав граждан, "может подорвать духовные ценности, суверенитет и территориальную целостность России в силу сокращения ее населения, что влечет к подрыву российского общества и государства".