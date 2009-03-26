Тюменских пацифистов могут приравнять к экстремистам

Между тем, Тюменский государственный университет уже попадал в неловкое положение из-за заключений своих экспертов. В 2006 году два доктора юридических наук этого вуза заявляли, что даже возможная деятельность организации "Радужный дом", выступающей в защиту сексуальных прав граждан, "может подорвать духовные ценности, суверенитет и территориальную целостность России в силу сокращения ее населения, что влечет к подрыву российского общества и государства".