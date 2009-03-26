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Тюменские участковые ограбили подозреваемую

26 марта 2009, 12:37
Следственным отделом по Центральному округу Тюмени привлечены к уголовной ответственности двое офицеров милиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий и грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.
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Тюмень

Об этом Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Следствием установлено, что 14 августа 2008 года в дневное время двое участковых уполномоченных милиции УВД Калининского АО Тюмени прибыли к одному из домов по ул. 2-ой Луговой областного центра.

Располагая оперативной информацией о том, что одна из жительниц данного дома якобы занимается незаконным сбытом наркотических средств, милиционеры решили оказать на неё психологическое давление и заработать.

Увидев женщину около окна квартиры, комнату в которой которую она арендовала у инвалида, сотрудники милиции потребовали передачи им денежных средств и изделий из золота, на что получили обоснованный отказ.

Реализуя свой преступный план, участковые решили проникнуть в квартиру. Обнаружив, что входная дверь заперта, милиционеры с помощью лома взломали замок и проникли в жилище. Обыскав квартиру, офицеры похитили из сумок, принадлежащих потерпевшей и её знакомой 9 тыс. рублей, после чего скрылись с места происшествия.

О совершённом преступлении стало известно после того, как потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Органами предварительного следствия милиционерам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

В настоящее время расследование завершается, в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

#Новости#Тюмень#Милиция#Таня#Происшествия
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