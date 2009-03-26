Тюменские участковые ограбили подозреваемую

Об этом Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Следствием установлено, что 14 августа 2008 года в дневное время двое участковых уполномоченных милиции УВД Калининского АО Тюмени прибыли к одному из домов по ул. 2-ой Луговой областного центра.
Располагая оперативной информацией о том, что одна из жительниц данного дома якобы занимается незаконным сбытом наркотических средств, милиционеры решили оказать на неё психологическое давление и заработать.
Увидев женщину около окна квартиры, комнату в которой которую она арендовала у инвалида, сотрудники милиции потребовали передачи им денежных средств и изделий из золота, на что получили обоснованный отказ.
Реализуя свой преступный план, участковые решили проникнуть в квартиру. Обнаружив, что входная дверь заперта, милиционеры с помощью лома взломали замок и проникли в жилище. Обыскав квартиру, офицеры похитили из сумок, принадлежащих потерпевшей и её знакомой 9 тыс. рублей, после чего скрылись с места происшествия.
О совершённом преступлении стало известно после того, как потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Органами предварительного следствия милиционерам предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).
В настоящее время расследование завершается, в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.