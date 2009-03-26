Тюменские участковые ограбили подозреваемую

Реализуя свой преступный план, участковые решили проникнуть в квартиру. Обнаружив, что входная дверь заперта, милиционеры с помощью лома взломали замок и проникли в жилище. Обыскав квартиру, офицеры похитили из сумок, принадлежащих потерпевшей и её знакомой 9 тыс. рублей, после чего скрылись с места происшествия.