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Семьи погибших в ДТП во Владимирской области получат компенсацию

26 марта 2009, 13:40
Ульяновские власти выплатят по 100 тысяч рублей родственникам погибших в ДТП во Владимирской области.

В ночь на 26 марта в Петушковском районе Владимирской области на федеральной трассе "Москва - Нижний Новгород - Уфа" столкнулись пассажирский автобус "Неоплан" и грузовик "Вольво". Погибли 14 человек, в том числе оба водителя и пассажиры автобуса. Ранее сообщалось, что в автобусе ехали жители Ульяновска, направлявшиеся на вещевые рынки Москвы. Четыре пассажира выжили, они госпитализированы.

Представитель правительства Ульяновской области Наталья Мартынова рассказала, что, помимо выплаты компенсаций семьям погибших, правительство возьмет на себя организацию похорон, а также лечение пострадавших в аварии. По ее словам, уже создана соответствующая областная комиссия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более человек). Следствие рассматривает несколько версий аварии и не исключает, что водитель грузовика уснул за рулем.

#Новости#Россия#Ксения#Общество
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