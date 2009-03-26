Семьи погибших в ДТП во Владимирской области получат компенсацию

В ночь на 26 марта в Петушковском районе Владимирской области на федеральной трассе "Москва - Нижний Новгород - Уфа" столкнулись пассажирский автобус "Неоплан" и грузовик "Вольво". Погибли 14 человек, в том числе оба водителя и пассажиры автобуса. Ранее сообщалось, что в автобусе ехали жители Ульяновска, направлявшиеся на вещевые рынки Москвы. Четыре пассажира выжили, они госпитализированы.