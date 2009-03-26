Поселок Букино временно остался без электричества

На место аварии сразу же выехала оперативно-выездная бригада, однако повреждений на подстанции, обслуживаемой ОАО «СУЭНКО» не было обнаружено.
«В результате анализа ситуации выяснилось, что вышел из строя фидер, который принадлежит ППЖРТ «Тюменьжилдорстрой» - комментирует начальник оперативно-диспетчерской службы Тюменского филиала ОАО «СУЭНКО» Анатолий Лукин.
На данный момент специалистами «Тюменьжилдорстрой» выявляются причины отключения. Оперативно-выездные бригады ОАО «СУЭНКО» готовы в любую минуты выйти на помощь.