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Поселок Букино временно остался без электричества

26 марта 2009, 10:40
С 22.10 часов 6 марта отсутствует энергоснабжение в поселке Букино. Без света осталось около половины населения поселка.

На место аварии сразу же выехала оперативно-выездная бригада, однако повреждений на подстанции, обслуживаемой ОАО «СУЭНКО» не было обнаружено.

«В результате анализа ситуации выяснилось, что вышел из строя фидер, который принадлежит ППЖРТ «Тюменьжилдорстрой» - комментирует начальник оперативно-диспетчерской службы Тюменского филиала ОАО «СУЭНКО» Анатолий Лукин.

На данный момент специалистами «Тюменьжилдорстрой» выявляются причины отключения. Оперативно-выездные бригады ОАО «СУЭНКО» готовы в любую минуты выйти на помощь.

#Новости#Электроэнергия#Ксения#Общество
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