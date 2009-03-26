Отрицание роли СССР в победе над фашизмом не станет уголовным преступлением

Свое предложение Шойгу озвучил в конце февраля на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в музее-панораме "Сталинградская битва". Согласно его инициативе, в России должна быть введена уголовная ответственность за отрицание роли СССР во Второй мировой войне. В частности, Шойгу отмечал случаи осквернения захоронений советских солдат, перенос памятников и преследование ветеранов на Украине и в Прибалтике.