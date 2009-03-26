nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Отрицание роли СССР в победе над фашизмом не станет уголовным преступлением

26 марта 2009, 17:28
"Единая Россия" не поддержала предложение главы МЧС Сергея Шойгу ввести уголовную ответственность за отрицание роли СССР в победе над фашизмом. Об этом сообщил сам Шойгу на совместном заседании генерального и высшего советов партии.

Он поблагодарил за поддержку спикера Госдумы Бориса Грызлова и генпрокурора Юрия Чайку, отметив, что возможно не так донес эту идею до актива партии.

Свое предложение Шойгу озвучил в конце февраля на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в музее-панораме "Сталинградская битва". Согласно его инициативе, в России должна быть введена уголовная ответственность за отрицание роли СССР во Второй мировой войне. В частности, Шойгу отмечал случаи осквернения захоронений советских солдат, перенос памятников и преследование ветеранов на Украине и в Прибалтике.

Затем предложение главы МЧС поддержал Юрий Чайка, однако по его словам, уголовную ответственность необходимо вводить за отрицание роли СССР в победе над фашизмом.

#Новости#Россия#Дела судебные#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25