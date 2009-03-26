Корреспондент Nashgorod.ru поделился с тюменцами секретами приготовления украшений

Сегодня девушкам не интересно покупать обычные фабричные бусы и браслеты, хочется носить оригинальные вещи.
Тюменские мастерицы нашли выход – бижутерия из полимерной глины (термопластика). Материал, похожий на пластилин, с тем лишь отличием, что при высокой температуре отвердевает, позволяет создавать неповторимые и оригинальные работы. Примерно год назад магазины с товарами для прикладного искусства были атакованы тюменками. Тогда запасы пластики были не так разнообразны, как сейчас, когда продавцы убедились в необходимости продукта.
Бижутерия, которую лепят рукодельницы, уникальна. Здесь и кулоны с различными узорами, и бусы, различной величины и формы, и «съедобные» сережки. Последнее пользуется у покупателей особой популярностью. Ведь, когда на шее или в ушах у девушки висит пирожное или сладкий фрукт, так и хочется его попробовать.
Подробнее о полимерной глине в Тюмени можно узнать в клубе «Hand-made из термопластика».