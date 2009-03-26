Корреспондент Nashgorod.ru поделился с тюменцами секретами приготовления украшений

Тюменские мастерицы нашли выход – бижутерия из полимерной глины (термопластика). Материал, похожий на пластилин, с тем лишь отличием, что при высокой температуре отвердевает, позволяет создавать неповторимые и оригинальные работы. Примерно год назад магазины с товарами для прикладного искусства были атакованы тюменками. Тогда запасы пластики были не так разнообразны, как сейчас, когда продавцы убедились в необходимости продукта.