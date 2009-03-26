Каждый водитель в России должен стать спасателем

То есть буквально лежат и умирают на глазах очевидцев, в то время как машина скорой помощи пробивается сквозь пробки или большие расстояния до места аварии. Поэтому Госдума планирует заставить в обязательном порядке помогать пострадавшим в автомобильных авариях не только сотрудников ГИБДД, милиции и пожарных служб, но и всех граждан, оказавшихся на месте трагедии.
Если изменения в закон “Об охране здоровья” и поправки в законы “О милиции”, “Об аварийно-спасательных службах”, “О ведомственной охране”, которые предусматривают, что первую помощь при несчастных случаях пострадавшим должны оказывать сотрудники органов внутренних дел, пожарной охраны, МЧС и другие лица, имеющие необходимую подготовку, не вызывают вопросов, то поправка в закон “О безопасности дорожного движения”, которая предписывает водителям обязанность оказать пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях первую медицинскую помощь прямо на месте ДТП, довольно спорная.
Одно дело, когда специально подготовленные люди, со специализированными знаниями и специальными тренировками, которые входят (или должны входить) в их профессиональные обязанности, со знанием дела и без паники оказывают грамотную первую помощь пострадавшим, и совсем другое дело, когда неподготовленный человек, оказавшийся на месте аварии, в шоке и в панике начнет “колдовать” над потерпевшим. Специалисты отмечают, что в такой ситуации гораздо больше шансов убить человека, чем помочь ему выкарабкаться с того света.
Спросите сами себя: готовы ли вы делать это, а при ошибке – попасть под суд за непредумышленное убийство или нанесение тяжкого вреда здоровью. Кстати, сами депутаты проходили курсы и тренировки по первой медицинской помощи? Было бы, конечно, отлично, если бы умение оказать первую медицинскую помощь стало всенародным. Чтобы окончить школу или получить водительские права без сдачи соответствующих экзаменов было невозможно. Стоит включить в состав автомобильной аптечки брошюру-инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи и проверять не только факт наличия аптечки, но и годность к применению всех ее компонентов и лекарств.
Сейчас же рядовой водитель просто не знает, как помочь пострадавшему, что с ним делать, в каких случаях его можно и нужно броситься спасать, а в каких не трогать до приезда профессионалов.