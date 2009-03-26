Каждый водитель в России должен стать спасателем

Спросите сами себя: готовы ли вы делать это, а при ошибке – попасть под суд за непредумышленное убийство или нанесение тяжкого вреда здоровью. Кстати, сами депутаты проходили курсы и тренировки по первой медицинской помощи? Было бы, конечно, отлично, если бы умение оказать первую медицинскую помощь стало всенародным. Чтобы окончить школу или получить водительские права без сдачи соответствующих экзаменов было невозможно. Стоит включить в состав автомобильной аптечки брошюру-инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи и проверять не только факт наличия аптечки, но и годность к применению всех ее компонентов и лекарств.