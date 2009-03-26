IKEA представляет концепт эко-автомобиля Leko. СМИ считают это шуткой

По его словам, IKEA Leko Concept - это новый абсолютно безвредный для окружающей среды автомобиль. Он может превращатсья из универсала в 2-местный кабриолет и обратно. Модель, согласно заявлению Гротца, получила поддержку Мирового Фонда Дикой природы Франции.