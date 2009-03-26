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IKEA представляет концепт эко-автомобиля Leko. СМИ считают это шуткой

26 марта 2009, 13:58
Слух о том, что популярнейший шведский производитель мебели IKEA намерен выпустить автомобиль под своей маркой, больше похож на шутку к 1 апреля.

Однако, компания выложила на французском сайте видео с изображением силуэта экологичного концепта, тщательно скрытого под покрывалом.

Модель, которая получила имя Leko, расхваливает в ролике дизайнер Кристоф Гротц, передает Jalopnik.

По его словам, IKEA Leko Concept - это новый абсолютно безвредный для окружающей среды автомобиль. Он может превращатсья из универсала в 2-местный кабриолет и обратно. Модель, согласно заявлению Гротца, получила поддержку Мирового Фонда Дикой природы Франции.

Подробности о новинке IKEA пока не сообщает. Остается ждать премьеры, которая намечена на конец марта.

Однако СМИ не исключают, что автомобиль Leko может все-таки оказаться первоапрельским розыгрышем шведской компании.

#Новости#Автомобили#ИКЕА#Экология#Транспорт#Ксения#Общество
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