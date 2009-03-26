IKEA представляет концепт эко-автомобиля Leko. СМИ считают это шуткой

Однако, компания выложила на французском сайте видео с изображением силуэта экологичного концепта, тщательно скрытого под покрывалом.
Модель, которая получила имя Leko, расхваливает в ролике дизайнер Кристоф Гротц, передает Jalopnik.
По его словам, IKEA Leko Concept - это новый абсолютно безвредный для окружающей среды автомобиль. Он может превращатсья из универсала в 2-местный кабриолет и обратно. Модель, согласно заявлению Гротца, получила поддержку Мирового Фонда Дикой природы Франции.
Подробности о новинке IKEA пока не сообщает. Остается ждать премьеры, которая намечена на конец марта.
Однако СМИ не исключают, что автомобиль Leko может все-таки оказаться первоапрельским розыгрышем шведской компании.