Футбол исключат из Олимпийских Игр уже в 2010 году?

Гневная реакция ВАДА не заставила себя долго ждать. Генеральный директор ВАДА Дэвид Хоуман уже заявил, что Олимпиада без футбола - это не фантастика, а - вполне вероятная реальность. Согласно одному из пунктов Хартии Международного олимпийского комитета (МОК), футбол может быть исключен из программы Игр. В олимпийскую программу включаются и остаются только те виды спорта, которые принимают и руководствуются Всемирным антидопинговым кодексом. Этот случай подпадает под юрисдикцию МОК.