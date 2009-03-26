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Футбол исключат из Олимпийских Игр уже в 2010 году?

26 марта 2009, 17:51
Летняя Олимпиада-2010 в Лондоне может стать первой с 1908 года, когда футбол был включен в программу главных соревнований четырехлетия, которая пройдет без самого популярного мирового вида спорта в программе.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) готово пойти на самые жесткие меры в конфликте с УЕФА и ФИФА, которые выступили против предоставления данных о каждодневном местопребывании футболистов.

ВАДА, в свою очередь, утверждает, что эта информация нужна для того, чтобы иметь возможность неожиданно брать допинг-пробы у игроков и эффективно разоблачать футболистов, употребляющих запрещенные средства.

ФИФА и УЕФА опубликовали совместное заявление, в котором дали негативную оценку и отказались поддерживать одно из новшеств ВАДА, согласно которому каждый спортсмен должен сообщать агентству о своем местонахождении и быть доступным для взятия допинг-проб в течение одного часа каждый день в году. По мнению футбольных организаций, подобное правило нарушает права футболистов на личную свободу.

Гневная реакция ВАДА не заставила себя долго ждать. Генеральный директор ВАДА Дэвид Хоуман уже заявил, что Олимпиада без футбола - это не фантастика, а - вполне вероятная реальность. Согласно одному из пунктов Хартии Международного олимпийского комитета (МОК), футбол может быть исключен из программы Игр. В олимпийскую программу включаются и остаются только те виды спорта, которые принимают и руководствуются Всемирным антидопинговым кодексом. Этот случай подпадает под юрисдикцию МОК.

#Новости#Спорт#Футбол#Ксения
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