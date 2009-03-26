Евгений Куйвашев отчитался перед депутатами городской Думы о проделанной работе

Подробности сообщает пресс-служба главы администрации города.
В своем выступлении глава города коснулся жизненно важных вопросов: экономики, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, правопорядка и безопасности.
Евгений Владимирович отметил, что основная цель программ и мероприятий, реализуемых администрацией города Тюмени, – это инвестиции в человека и повышение качества жизни горожан.
Большое внимание в своем выступлении Евгений Куйвашев уделил вопросам экономики.
Так, в 2008 году индекс промышленного производства крупных и средних предприятий города вырос на 3,4%. Было отгружено продукции более чем на 50 млр руб., что на 26 % больше, чем в 2007 году. Годовой объем инвестиций в основной капитал увеличился почти на пять миллиардов и составил 38,4 млрд. рублей
Также в своей речи он подробно рассказал об основных вопросах жилищной-коммунальной политики.
Евгений Куйвашев сообщил присутствующим, что в 2008 году на территории Тюмени было построено 857 жилых домов общей площадью 740 тыс. м2. В стадии строительства разной степени готовности находятся еще 2 млн. 359 квадратных метров.
Одним из положительных моментов работы в сфере ЖКХ глава администрации города отметил ввод в эксплуатацию участка магистральной тепловой сети в заречной части города. Протяженностью 3,5 км. Это, по словам Евгения Владимировича, позволило решить вопрос теплоснабжения одного из проблемных, в плане обеспечения теплом, районов города – Заречного.
Большая работа проводилась в 2008 году по приведению муниципального жилого фонда в технически исправное состояние.
Так, в течение 2008 года были расселены жители 36 ветхих домов. 265 семей улучшили свои жилищные условия: 118 семей за счет средств федерального и областного бюджета, 30 семей – за счет городского бюджета, 117 – оформили договоры социального найма на квартиры, полученные от застройщиков.
Были проведены работы и по капитальному ремонту многоквартирных домов города Тюмени. За счет бюджетных средств был проведен ремонт в 564 домах.
Большое внимание в минувшем году было уделено оптимизации транспортных потоков и ремонту и реконструкции улично-дорожной сети.
Общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных на производство строительно-монтажных и проектных работ по всем объектам дорожного хозяйства, в 2008 году составила 7 418 189,85 тыс. руб.
Общая площадь проезжей части дорог с отремонтированным асфальтным покрытием составила 608 610 м2.
Евгений Владимирович в своем докладе не оставил без внимания и вопрос сохранения и укрепления здоровья тюменцев.
В 2008 году был проведен капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений. Введено в эксплуатацию 13 объектов.
Увеличилось количество тюменцев систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2008 году данный показатель составил более 104 тысяч человек.
За 2008 год рождаемость в Тюмени по отношению к 2007 году выросла на 8% (родилось 8 414 детей, что на 615 больше, чем в 2007 году). Естественный прирост населения составил 2 175 человек.
«Мы с вами должны с полной отдачей сил эффективно использовать то время, которое нам подарила судьба, чтобы послужить городу», - сказал Евгений Куйвашев, завершая свое выступление