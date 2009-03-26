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Евгений Куйвашев отчитался перед депутатами городской Думы о проделанной работе

26 марта 2009, 15:59
Сегодня, 26 марта, в Большом зале администрации города Тюмени глава администрации областного центра Евгений Куйвашев отчитался перед депутатами Тюменской городской Думы о работе, проделанной администрацией в 2008 году.
Сюжет
Тюмень

Подробности сообщает пресс-служба главы администрации города.

В своем выступлении глава города коснулся жизненно важных вопросов: экономики, строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования, правопорядка и безопасности.

Евгений Владимирович отметил, что основная цель программ и мероприятий, реализуемых администрацией города Тюмени, – это инвестиции в человека и повышение качества жизни горожан.

Большое внимание в своем выступлении Евгений Куйвашев уделил вопросам экономики.

Так, в 2008 году индекс промышленного производства крупных и средних предприятий города вырос на 3,4%. Было отгружено продукции более чем на 50 млр руб., что на 26 % больше, чем в 2007 году. Годовой объем инвестиций в основной капитал увеличился почти на пять миллиардов и составил 38,4 млрд. рублей

Также в своей речи он подробно рассказал об основных вопросах жилищной-коммунальной политики.

Евгений Куйвашев сообщил присутствующим, что в 2008 году на территории Тюмени было построено 857 жилых домов общей площадью 740 тыс. м2. В стадии строительства разной степени готовности находятся еще 2 млн. 359 квадратных метров.

Одним из положительных моментов работы в сфере ЖКХ глава администрации города отметил ввод в эксплуатацию участка магистральной тепловой сети в заречной части города. Протяженностью 3,5 км. Это, по словам Евгения Владимировича, позволило решить вопрос теплоснабжения одного из проблемных, в плане обеспечения теплом, районов города – Заречного.

Большая работа проводилась в 2008 году по приведению муниципального жилого фонда в технически исправное состояние.

Так, в течение 2008 года были расселены жители 36 ветхих домов. 265 семей улучшили свои жилищные условия: 118 семей за счет средств федерального и областного бюджета, 30 семей – за счет городского бюджета, 117 – оформили договоры социального найма на квартиры, полученные от застройщиков.

Были проведены работы и по капитальному ремонту многоквартирных домов города Тюмени. За счет бюджетных средств был проведен ремонт в 564 домах.

Большое внимание в минувшем году было уделено оптимизации транспортных потоков и ремонту и реконструкции улично-дорожной сети.

Общая сумма бюджетных ассигнований, предусмотренных на производство строительно-монтажных и проектных работ по всем объектам дорожного хозяйства, в 2008 году составила 7 418 189,85 тыс. руб.

Общая площадь проезжей части дорог с отремонтированным асфальтным покрытием составила 608 610 м2.

Евгений Владимирович в своем докладе не оставил без внимания и вопрос сохранения и укрепления здоровья тюменцев.

В 2008 году был проведен капитальный ремонт муниципальных лечебно-профилактических учреждений. Введено в эксплуатацию 13 объектов.

Увеличилось количество тюменцев систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2008 году данный показатель составил более 104 тысяч человек.

За 2008 год рождаемость в Тюмени по отношению к 2007 году выросла на 8% (родилось 8 414 детей, что на 615 больше, чем в 2007 году). Естественный прирост населения составил 2 175 человек.

«Мы с вами должны с полной отдачей сил эффективно использовать то время, которое нам подарила судьба, чтобы послужить городу», - сказал Евгений Куйвашев, завершая свое выступление

#Новости#Тюмень#Куйвашев#Таня#Политика
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