Евгений Куйвашев отчитался перед депутатами городской Думы о проделанной работе

Так, в 2008 году индекс промышленного производства крупных и средних предприятий города вырос на 3,4%. Было отгружено продукции более чем на 50 млр руб., что на 26 % больше, чем в 2007 году. Годовой объем инвестиций в основной капитал увеличился почти на пять миллиардов и составил 38,4 млрд. рублей