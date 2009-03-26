"Большая двадцатка" не станет всерьез обсуждать введение новой мировой валюты

В США уже заявили, что не поддержат реформу, предложенную Китаем и другими развивающимися странами. 24 марта президент США Барак Обама отметил, что Соединенные Штаты являются страной с самой сильной экономикой и прочной политической системой, а доллар - силен как никогда.