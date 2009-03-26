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"Большая двадцатка" не станет всерьез обсуждать введение новой мировой валюты

26 марта 2009, 09:24
На апрельском саммите "Большой двадцатки" (G20) предложение Китая о введении мировой наднациональной валюты не станет предметом для долгих обсуждений. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

В середине марта Китай подготовил свои предложения по реформированию мировой финансовой системы. В частности, в них содержался тезис о необходимости введения новой наднациональной валюты или о более широком использовании специальных прав заимствования (SDR), выпускаемых Международным валютным фондом.

За несколько дней до Китая подобное предложение высказала и Россия. Кроме того, сторонником введения новой валюты является Казахстан. Все эти государства недовольны слишком большой зависимостью мировой экономики от доллара.

Летом 2008 года, когда американская валюта подешевела до исторического минимума к евро (около 1,6 доллара за евро), в развитых странах отмечали, что слабость доллара создает риски для глобальной финансовой системы. В частности, президент России Дмитрий Медведев заявил, что считает доллар "международной проблемой".

В США уже заявили, что не поддержат реформу, предложенную Китаем и другими развивающимися странами. 24 марта президент США Барак Обама отметил, что Соединенные Штаты являются страной с самой сильной экономикой и прочной политической системой, а доллар - силен как никогда.

#Новости#Деньги#Экономическая политика#Ксения#Экономика
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