"Большая двадцатка" не станет всерьез обсуждать введение новой мировой валюты

В середине марта Китай подготовил свои предложения по реформированию мировой финансовой системы. В частности, в них содержался тезис о необходимости введения новой наднациональной валюты или о более широком использовании специальных прав заимствования (SDR), выпускаемых Международным валютным фондом.
За несколько дней до Китая подобное предложение высказала и Россия. Кроме того, сторонником введения новой валюты является Казахстан. Все эти государства недовольны слишком большой зависимостью мировой экономики от доллара.
Летом 2008 года, когда американская валюта подешевела до исторического минимума к евро (около 1,6 доллара за евро), в развитых странах отмечали, что слабость доллара создает риски для глобальной финансовой системы. В частности, президент России Дмитрий Медведев заявил, что считает доллар "международной проблемой".
В США уже заявили, что не поддержат реформу, предложенную Китаем и другими развивающимися странами. 24 марта президент США Барак Обама отметил, что Соединенные Штаты являются страной с самой сильной экономикой и прочной политической системой, а доллар - силен как никогда.