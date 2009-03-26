Анастасия Волочкова баллотируется на пост мэра Сочи

Адвокат Волочковой и члены ее избирательного штаба находятся в Сочи для подготовки всех необходимых документов для сдачи их в избирком", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Сама "бизнесвумен" намерена передать документы в сочинский избирком уже в четверг во второй половине дня. Однако официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
Звезда балета и раньше заявляла о своем желании участвовать в выборах, причем, по ее словам, такого рода предложение поступило к ней не от политиков, а от жителей города-курорта. "У меня, конечно, нет политического опыта, но я могла бы действовать как человек, как женщина", - заметила Волочкова, подчеркнув, что в первую очередь обратила бы внимание не на строительство, а на жизнь людей.
Вместе с тем окончательно определились со своим кандидатом и либерал-демократы. Вместо скандального "варяга" Лугового ЛДПР выдвинула местного адвоката Алексея Колесникова, сообщает РИА "Новости".
Стоит отметить, что в четверг в 18:00 по московскому времени муниципальная избирательная комиссия Сочи заканчивает прием документов от желающих баллотироваться на выборах мэра города.
Напомним, что на пост главы сочинской администрации, помимо Колесникова и, возможно, Волочковой, претендуют 22 человека: пенсионер Сергей Бернасовский, гендиректор авиакомпании "Эрлен" Николай Кузнецов, бывший вице-премьер РФ Борис Немцов, руководитель федерации армрестлинга Сочи Станислав Корецкий, пенсионеры Арутюн Варельджан и Виктор Зуйков, руководитель сочинского отделения КПРФ Юрий Дзагания, адвокат Надежда Ступак, местные предприниматели Павел Емельяненко и Алексей Горбунов, гендиректор ООО "Южная управляющая компания" Анатолий Паршин, безработные Юрий Данилевский и Владимир Пахтусов, председатель территориального общественного самоуправления (ТОС) "Донской" Максим Жосан, генеральный директор ООО "ДСК-Адлер" Владимир Рябцев, председатель совета директоров ЗАО "Национальная резервная компания Александр Лебедев, краснодарский бизнесмен Владимир Трухановский, эсер Виктор Курпитко, и.о. мэра Сочи Анатолий Пахомов, депутат муниципального округа "Петровский" Санкт-Петербурга Дмитрий Ильковский, временно неработающий Владимир Пахтусов, зампред Городского Собрания Владислав Фунтяков и бывший кандидат в президенты РФ Андрей Богданов.
Муниципальная избирательная комиссия Сочи пока не зарегистрировала ни одного кандидата. Регистрация кандидатов на пост главы Сочи будет проходить в течение 7 дней после окончания подачи всех документов, то есть до 2 апреля.