Анастасия Волочкова баллотируется на пост мэра Сочи

Звезда балета и раньше заявляла о своем желании участвовать в выборах, причем, по ее словам, такого рода предложение поступило к ней не от политиков, а от жителей города-курорта. "У меня, конечно, нет политического опыта, но я могла бы действовать как человек, как женщина", - заметила Волочкова, подчеркнув, что в первую очередь обратила бы внимание не на строительство, а на жизнь людей.