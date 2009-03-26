Администрация Вконтакте.Ru забанила десятки групп, в которых объединялись националисты

Это произошло после того, как московское отделение партии "Яблоко" обратилось к сайту с просьбой проверить контент. Об этом сообщает Каспаров.Ru со ссылкой на пресс-службу партии.
Были закрыты более 40 созданных пользователями групп, всего они насчитывали несколько тысяч человек. Часть националистических групп из списка, составленного "яблочниками" удалена, некоторые заблокированы и проверяются администраторами на предмет нарушения правил сайта.
Напомним, что прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга 10 февраля объявила генеральному директору ООО "Вконтакте" предостережение за то, что на сайте Вконтакте.Ru в группе под названием "Поваренная книга анархиста" был размещен материал об изготовлении пиротехники.
В октября 2008 года Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подала в суд на социальную сеть Вконтакте.Ru и портал Mail.Ru. По мнению истца, эти сайты активно нарушают российское законодательство, размещая на своих страницах видео-материалы, принадлежащие государственному медиа-холдингу.