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Администрация Вконтакте.Ru забанила десятки групп, в которых объединялись националисты

26 марта 2009, 09:52
Социальная сеть Вконтакте.Ru25 марта закрыла доступ к нескольким десяткам групп, пропагандирующим национальную и расовую ненависть.

Это произошло после того, как московское отделение партии "Яблоко" обратилось к сайту с просьбой проверить контент. Об этом сообщает Каспаров.Ru со ссылкой на пресс-службу партии.

Были закрыты более 40 созданных пользователями групп, всего они насчитывали несколько тысяч человек. Часть националистических групп из списка, составленного "яблочниками" удалена, некоторые заблокированы и проверяются администраторами на предмет нарушения правил сайта.

Напомним, что прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга 10 февраля объявила генеральному директору ООО "Вконтакте" предостережение за то, что на сайте Вконтакте.Ru в группе под названием "Поваренная книга анархиста" был размещен материал об изготовлении пиротехники.

В октября 2008 года Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подала в суд на социальную сеть Вконтакте.Ru и портал Mail.Ru. По мнению истца, эти сайты активно нарушают российское законодательство, размещая на своих страницах видео-материалы, принадлежащие государственному медиа-холдингу.

#Новости#Интернет#Партии#Таня#Общество
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