5 миллионов российских школьников учатся в «ненормальных условиях»

Фурсенко сообщил также, что все школы на сегодняшний день обеспечены Интернетом и лицензионным программным обеспечением. За последние три года для школ также закуплено 55 тысяч комплектов современного учебного оборудования и 10 тысяч автобусов. Как отметил министр, в настоящее время в школах началось внедрение современных технологий организации здорового питания. «Впервые за все время и советской, и новой России в законодательной базе образования прописаны требования не только по качеству, но и по условиям обучения», — заключил он.