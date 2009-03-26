5 миллионов российских школьников учатся в «ненормальных условиях»

Он подчеркнул, что данный вывод является результатом проведенного обследования всех школ в России на предмет аварийности. В результате установлено, что 900 учебных заведений находятся в аварийном состоянии, однако, по словам министра, еще 2,5 года назад таковых было 2,5 тысячи. «Таким образом, 60% школьников учатся в современных условиях, тогда как еще год назад этот показатель составлял всего 30%», — отметил Фурсенко, добавив, что таких показателей удалось достигнуть за счет реализации в течение последних трех лет нацпроекта «Образование», на который федеральный бюджет выделил 120 миллиардов рублей, сообщает S&T RF.
Как отметил Фурсенко, в ближайшие три года на капитальный ремонт и строительство новых школ предполагается выделить 40 миллиардов рублей. При этом министр подчеркнул, что Минобрнауки обратилось к правительству России с просьбой рассмотреть возможность участия регионов в финансировании этой программы, причем из регионов может пойти до половины инвестиций.
Фурсенко сообщил также, что все школы на сегодняшний день обеспечены Интернетом и лицензионным программным обеспечением. За последние три года для школ также закуплено 55 тысяч комплектов современного учебного оборудования и 10 тысяч автобусов. Как отметил министр, в настоящее время в школах началось внедрение современных технологий организации здорового питания. «Впервые за все время и советской, и новой России в законодательной базе образования прописаны требования не только по качеству, но и по условиям обучения», — заключил он.