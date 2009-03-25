Власти призывают выпускников тюменских школ взвешенно подойти к выбору будущей профессии

"Уважаемые выпускники, родители, педагоги!
Департамент образования и науки проанализировал выбор выпускниками предметов для сдачи единых государственных экзаменов. В результате мы увидели, что из девяти тысяч выпускников этого года более половины выбрали предметы социально-гуманитарной направленности (обществознание, история, география), которые требуются для поступления в ВУЗы и ССУЗы на такие профессии, как юрист, экономист, бухгалтер, администратор, менеджер. Менее 15% выпускников выбрали экзамены по физике, химии, биологии, информатике, являющиеся профильными на инженерно-технические профессии.
Однако сегодняшняя структура и дальнейшие перспективы развития рынка труда региона показывают, что наиболее востребованными являются работники технических специальностей – инженеры, конструкторы, энергетики, технологи с высшим и средним профессиональным образованием.
Ежегодно департамент образования и науки совместно с департаментом занятости, ассоциацией работодателей проводит мониторинг трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования. Анализ мониторинга показывает, что в среднем в первые три месяца после окончания учёбы устраиваются на работу по полученной профессии 95% выпускников технических специальностей и менее 10% выпускников специальностей социально-гуманитарной и экономической направленности.
В настоящее время в центре занятости на каждую тысячу вакантных мест требуется около 700 работников инженерных, машиностроительных, информационно-технических специальностей. В то же время ищут, но не могут найти работу по своей специальности более половины бухгалтеров, экономистов, менеджеров, более 40% юристов, администраторов, маркетологов. Таким образом, шансов дальнейшего трудоустройства больше у выпускников, получивших специальности технической направленности.
Кроме того, на уровне Правительства Российской Федерации в целях обеспечения занятости выпускников ВУЗов и ССУЗов принимаются меры по изменению структуры профессиональной подготовки в учреждениях профессионального образования. В связи с этим будет увеличено число бюджетных мест по наиболее востребованным техническим специальностям и снижено - по специальностям в области экономики и управления, гуманитарных наук.
До 27 марта у выпускников школ еще есть возможность в дополнение к ранее выбранным предметам подать заявления на сдачу экзаменов по физике, химии, биологии, информатике.
Предлагаем выпускникам не упустить свой шанс, воспользоваться предоставленной возможностью сдать экзамены и получить свидетельство о результатах ЕГЭ по этим предметам. Это увеличит возможность поступления в учреждения профессионального образования, в том числе на специальности, наиболее востребованные на рынке труда, и на дальнейшее трудоустройство" - говорится в обращении Ирины Лысаковой.