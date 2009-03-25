Власти призывают выпускников тюменских школ взвешенно подойти к выбору будущей профессии

Департамент образования и науки проанализировал выбор выпускниками предметов для сдачи единых государственных экзаменов. В результате мы увидели, что из девяти тысяч выпускников этого года более половины выбрали предметы социально-гуманитарной направленности (обществознание, история, география), которые требуются для поступления в ВУЗы и ССУЗы на такие профессии, как юрист, экономист, бухгалтер, администратор, менеджер. Менее 15% выпускников выбрали экзамены по физике, химии, биологии, информатике, являющиеся профильными на инженерно-технические профессии.