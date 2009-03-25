В Тюменской области создано более 600 временных рабочих мест

В целях обеспечения временной занятости безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения, служба занятости населения Тюменской области организуют проведение оплачиваемых общественных работ. Общественные работы организуются в качестве дополнительной социальной поддержки безработных граждан, находящихся в поиске работы. Общественные работы призваны обеспечить потребность предприятий и организаций в выполнении работ носящих временный или сезонный характер, и имеющих социально полезную направленность.
В целях организации таких работ на территории области принято распоряжение Правительства Тюменской области «Об организации общественных работ в 2009 году» № 72-рп от 02.02.2009 г., которым определены объемы и виды работ. Органами исполнительной власти приняты меры по организации дополнительных объемов общественных работ на 2009 год, существенно, на 40 видов расширен их перечень по сравнению с 2008 годом.
На сегодняшний день уже 306 человек направлены на общественные работы на благоустройстве территорий, подсобные работы в сельском хозяйстве, работы по очистке дорог и остановочных комплексов, помощь в организации торговли, делопроизводства, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента занятости населения Тюменской области.
С учетом складывающейся ситуации на рынке труда, необходимости развития объемов временной занятости в связи с процессами высвобождения работников, общественные работы организуются и в рамках дополнительных мероприятий, предусматривающих субсидирование организаций, создающих такие рабочие места. Дополнительные мероприятия предусмотрены региональной «Программой по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда в 2009 г.», которая утверждена распоряжением Правительства Тюменской области № 1-рп от 13.01.2009 г. и реализуется в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области № 33-п от 09.02.2009 г.
Сегодня уже 54 предприятия выразили желание принять участие в «Программе по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда в 2009 год» и предоставили необходимые пакеты документов. Из них 22 прошли согласование областной межведомственной комиссии по выходу граждан на самообеспечение и содействию их занятости. С предприятиями прошедшими согласование заключаются договоры на предоставление субсидий. Таким образом, будут сохранены рабочие места для 600 человек
Дополнительную информацию об организации и проведении общественных работ можно и участии в «Программе по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда в 2009 год» получить, обратившись в районный или городской Центр занятости населения по месту нахождения вашего предприятия, а также в отдел трудоустройства и специальных программ департамента занятости населения Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 «в», корпус 2 или по телефону 21-39-95.
Жители Тюмени и Тюменского района могут обращаться в ГАУ ТО ЦЗН г. Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 «в», корпус или по телефону 21-21-20.
Департамент занятости населения напоминает работодателям о необходимости соблюдать законодательство о занятости, в части предоставления в центры занятости населения по месту нахождения предприятия, организации, учреждения информации о введении режима неполной занятости работников по установленной форме.