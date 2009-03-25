В Тюменской области создано более 600 временных рабочих мест

Дополнительную информацию об организации и проведении общественных работ можно и участии в «Программе по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда в 2009 год» получить, обратившись в районный или городской Центр занятости населения по месту нахождения вашего предприятия, а также в отдел трудоустройства и специальных программ департамента занятости населения Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 «в», корпус 2 или по телефону 21-39-95.