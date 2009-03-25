В Тюменской области около 1,5 тысяч человек направлены на переобучение

В Тюменской области по состоянию на 23 марта 2009 г. численность граждан, приступивших к профессиональному обучению по направлению службы занятости, увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 472 человека. Также в текущем году значительно расширена сеть учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования для обучения безработных и незанятых граждан, активно используется база учебно-курсовых комбинатов. Обучение проводится по 64 профессиям, в том числе 52 рабочим, в 44 учреждениях профессионального и дополнительного образования, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента занятости населения Тюменской области.