В Тюменской области около 1,5 тысяч человек направлены на переобучение

Одно из направлений активной политики органов службы занятости населения – предоставление государственных услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения. Это способствует повышению их профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда.
В Тюменской области по состоянию на 23 марта 2009 г. численность граждан, приступивших к профессиональному обучению по направлению службы занятости, увеличилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 472 человека. Также в текущем году значительно расширена сеть учреждений высшего, среднего, начального профессионального образования для обучения безработных и незанятых граждан, активно используется база учебно-курсовых комбинатов. Обучение проводится по 64 профессиям, в том числе 52 рабочим, в 44 учреждениях профессионального и дополнительного образования, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Департамента занятости населения Тюменской области.
Обучение проводится по профессиям, востребованным на рынке труда. На сегодняшний день – это машинисты кранов, монтажники санитарно-технических систем и оборудования, монтажники стальных и железобетонных конструкций, водители автомобили, плотники, столяры, слесари, электоргазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повара, пекари, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, официанты, бармены, парикмахеры. Также по направлению центров занятости можно осуществляется переподготовка служащих (офисных работников) по специальностям – бухгалтер, пользователь ЭВМ с изучением программ «1С:Бухгалтерия, 1С:Торговля, 1С: Склад, 1С: Зарплата и кадры».
В качестве дополнительной меры содействия занятости населения в «Программой по содействию занятости населения и снижению напряженности на рынке труда в 2009 году», которая утверждена распоряжением Правительства Тюменской области № 1-рп от 13.01.2009 г. и реализуется в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области № 33-п от 09.02.2009 г., предусмотрена организация опережающего профессионального обучения сотрудников, находящихся под риском увольнения.
Работодателю, стремящемуся в кризисной ситуации сохранить свои кадры, предоставляется возможность переобучить работников, находящихся под риском увольнения, по профессиям, расширяющим их профессиональные возможности. Сегодня уже одиннадцать предприятий предоставили на согласование комиссий пакеты документов на организацию опережающего обучения для 85 граждан, находящихся под риском увольнения, с целью сохранения их занятости на предприятии. С одним работодателем из Абатского района – ООО «Быструшинское», заключен договор на организацию опережающего обучения для 19 человек.
За консультациями по вопросам профессионального обучения можно обращаться в центр занятости населения по месту жительства, а также в отдел профориентации и профессионального обучения департамента занятости населения Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 204 в, корпус 2 или по телефону 21-02-72.