В Тюмени осужден содержатель наркопритона

Как установило следствие, наркозависимый Наливайко устроил в жилище притон, где с "товарищами по игле" в кустарных условиях изготавливал наркотик "первинтин", известный в наркоманской среде как "винт", который затем все вместе употребляли. В квартире наркополицейские обнаружили и различные приспособления для приготовления зелья. Компоненты для наркотика молодые люди находили через знакомых, а некоторые приобретали в аптечной сети.