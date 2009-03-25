В Тюмени осужден содержатель наркопритона

В ноябре 2008 года в управление наркоконтроля по Тюменской области поступила информация о том, что в одной из квартир дома по ул. Военная в Тюмени собираются наркоманы для изготовления и потребления наркотических средств. Оперативники организовали за жильем наблюдение. Информация вскоре подтвердилась.
23 декабря в ходе спецоперации наркопритон был прикрыт. В злачной квартире сотрудники наркоконтроля задержали хозяина квартиры Казакова и трех его «гостей», среди которых две девушки. Все находились в состоянии наркотического опьянения, сообщает прокуратура области.
Как установило следствие, наркозависимый Наливайко устроил в жилище притон, где с "товарищами по игле" в кустарных условиях изготавливал наркотик "первинтин", известный в наркоманской среде как "винт", который затем все вместе употребляли. В квартире наркополицейские обнаружили и различные приспособления для приготовления зелья. Компоненты для наркотика молодые люди находили через знакомых, а некоторые приобретали в аптечной сети.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Калининского округа Тюмени доказательств признал Алексея Казакова виновным по ч.1 ст. 232 УК РФ и с учетом имеющейся судимости приговорил его к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Казаков был взят под стражу прямо в зале суда.