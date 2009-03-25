В День города Авторадио подарит машину лучшему знатоку Тюмени

Эксперты Авторадио - Геннадий Куцев, Владислав Крапивин, Виктор Строгальщиков и Анатолий Омельчук - уже подготовили вопросы по краеведению, истории и топонимике Тюменского края, которые будут звучать в эфире еженедельно, с понедельника по пятницу. Слушателям будут предложены варианты ответов, необходимо выбрать верный и отправить на номер 5544 в начале сообщения ЛАДА и пробел.