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В День города Авторадио подарит машину лучшему знатоку Тюмени

25 марта 2009, 11:10
В эфире Авторадио в Тюмени стартовала акция «Твоя машина от Авторадио». По итогам акции один из наших горожан получит ключи от новенькой Лады–Калины. Для того, чтобы победить в конкурсе, достаточно быть истинным патриотом города.
Сюжет
Тюмень

Эксперты Авторадио - Геннадий Куцев, Владислав Крапивин, Виктор Строгальщиков и Анатолий Омельчук - уже подготовили вопросы по краеведению, истории и топонимике Тюменского края, которые будут звучать в эфире еженедельно, с понедельника по пятницу. Слушателям будут предложены варианты ответов, необходимо выбрать верный и отправить на номер 5544 в начале сообщения ЛАДА и пробел.

По итогам ответов будет выявляться Победитель недели, который получит путевку в финал акции. Результаты еженедельных розыгрышей смотрите на сайте Авторадио www.106-1.ru. Финал акции состоится в День города, 25 июля. На одной из площадок города среди всех Победителей недели будет открыто разыграна Лада-Калина.

#Новости#Автомобили#Тюмень#Конкурсы#Транспорт#Ксения#Общество
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