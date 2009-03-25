Ученые научились получать золотые наночастицы с помощью чая

Работа исследователей опубликована в журнале Journal of Materials Chemistry. Для работы ученые взяли черный чай сорта дарджилинг.
В рамках исследования ученые добавляли в обычную чайную заварку соли золота NaAuCl4. Помешивание полученного раствора в течение пяти минут приводило к изменению цвета с желтого на красный, что указывало на образование золотых наночастиц. После этого заварку размешивали еще в течение 15 минут и пропускали через фильтр с диаметром ячеек 5 микрометров. Это позволяло отделить полученные золотые частицы от листьев чая.
Для подтверждения того, что в результате были получены именно наночастицы, ученые использовали просвечивающий электронный микроскоп. Данное устройство пропускает через сверхтонкий образец поток электронов. Параметры потока после взаимодействия с изучаемым материалом меняются, и анализ этих изменений позволяет получить "картинку" образца. Химикам удалось определить, что перед ними наночастицы золота размером 15-42 нанометра.
В рамках опыта ученые экспериментировали с различными параметрами опыта. Так, они брали заварку при температуре 25 и 40 градусов по Цельсию. Кроме этого они пробовали добавлять в раствор гуммиарабик - вещество, известное также как пищевая добавка E414. Оказалось, что эти параметры оказывают влияние на средний размер наночастиц (см. иллюстрацию к новости).
Дополнительный анализ позволил установить, что наночастицы достаточно стабильны, то есть не подвергаются разрушению под воздействием различных химических веществ. По словам исследователей, их открытие найдет широкое применение в промышленности и медицине. Отчасти это связано с относительной простотой и безопасностью нового метода получения наночастиц.