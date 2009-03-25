Ученые научились получать золотые наночастицы с помощью чая

В рамках исследования ученые добавляли в обычную чайную заварку соли золота NaAuCl4. Помешивание полученного раствора в течение пяти минут приводило к изменению цвета с желтого на красный, что указывало на образование золотых наночастиц. После этого заварку размешивали еще в течение 15 минут и пропускали через фильтр с диаметром ячеек 5 микрометров. Это позволяло отделить полученные золотые частицы от листьев чая.