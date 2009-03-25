Тюменцы стали меньше болеть туберкулёзом

Объёмы профилактических флюорографических осмотров увеличились с 75 до 79 процентов. Однако, смертность от туберкулёза по сравнению с 2007 годом увеличилась более чем на 3 процента (377 человек против 363).
Оглашая итоги прошлого года Геннадий Козлов напомнил о том, как развивался туберкулёз в прошлые годы. На первоначальном этапе ухудшения эпидемиологической ситуации (с 1992 до 2000 годы) средний годовой прирост заболеваемости составлял 11,7%, то за период с 2001 по 2004 годы он составил 3,1%, сократившись почти в четыре раза. В 2005 – 2006 годах по сравнению с 2004 уменьшилась на 4,8%. В течение двух последних лет заболеваемость туберкулёзом продолжает уменьшаться, достигнув уровня 98,4 на сто тысяч населения.
Показатель заболеваемости в разрезе территорий колеблется от 4,05 в Казанском до 179,8 в Юргинском районах (от 51,8 в Уватском до 183,2 в Омутинском в 2007 году); в 14 районах этот показатель превышает областной, в 17 районах отмечается снижение заболеваемости по сравнению с прошлым годом.
На территориях охват населения флюорографическими осмотрами составляет от 80,3 процентов в Юргинском до 94,3 в Ялуторовском районах.
Тубёркулёзом стали меньше болеть люди из числа постоянно проживающего населения, с 1653 человек в 2005 году до 1260 в 2008. На втором месте в этой категории находятся контингент учреждений УФСИН. С 2003 по 2008 годы этот показатель уменьшился более чем в 2 раза.