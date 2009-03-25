Тюменцы стали меньше болеть туберкулёзом

Оглашая итоги прошлого года Геннадий Козлов напомнил о том, как развивался туберкулёз в прошлые годы. На первоначальном этапе ухудшения эпидемиологической ситуации (с 1992 до 2000 годы) средний годовой прирост заболеваемости составлял 11,7%, то за период с 2001 по 2004 годы он составил 3,1%, сократившись почти в четыре раза. В 2005 – 2006 годах по сравнению с 2004 уменьшилась на 4,8%. В течение двух последних лет заболеваемость туберкулёзом продолжает уменьшаться, достигнув уровня 98,4 на сто тысяч населения.