nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы стали чаще ездить на электричках

25 марта 2009, 12:35
За два месяца 2009 года в пригородном сообщении по территории Тюменского отделения СвЖД перевезено 638,5 тысяч пассажиров. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сюжет
Тюмень

За два месяца 2009 года в пригородном сообщении по территории Тюменского отделения СвЖД перевезено 638,5 тысяч пассажиров. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД.

Специалисты Тюменского участка Свердловской пригородной компании связывают рост пассажиропотока с ведением нового дополнительного пригородного поезда, следующего по маршруту Тюмень – Вагай – Тюмень.

На Тюменском отделении СвЖД курсирует 13 пар пригородных электропоездов, связывающих Тюмень с основными крупными населенными пунктами юга области: (Ишим, Заводоуковск, Тобольск, Ялуторовск) Кроме того, курсирует 4 скоростных электропоезда повышенной комфортности, следующих по маршруту Тюмень – Свердловск, Тюмень – Омск и Тюмень Ишим.

#Новости#Тюмень#Железные дороги#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25