Тюменцы стали чаще ездить на электричках

За два месяца 2009 года в пригородном сообщении по территории Тюменского отделения СвЖД перевезено 638,5 тысяч пассажиров. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Тюменского отделения СвЖД.
Специалисты Тюменского участка Свердловской пригородной компании связывают рост пассажиропотока с ведением нового дополнительного пригородного поезда, следующего по маршруту Тюмень – Вагай – Тюмень.
На Тюменском отделении СвЖД курсирует 13 пар пригородных электропоездов, связывающих Тюмень с основными крупными населенными пунктами юга области: (Ишим, Заводоуковск, Тобольск, Ялуторовск) Кроме того, курсирует 4 скоростных электропоезда повышенной комфортности, следующих по маршруту Тюмень – Свердловск, Тюмень – Омск и Тюмень Ишим.