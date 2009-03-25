Тюменцы стали чаще ездить на электричках

За два месяца 2009 года в пригородном сообщении по территории Тюменского отделения СвЖД перевезено 638,5 тысяч пассажиров. Это на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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