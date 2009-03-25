Тюменские школьники выйдут на "весеннюю тропу"

"Весенняя тропа" пройдет в два тура. Сначала состоятся отборочные этапы на территории школ, ребятам предложат пройти определенные испытания, на ловкость, логику и умение работать в команде. Когда команды будут сформированы, им предстоит сразиться между собой в сквере Комсомольский, где будет проложена необычная туристско- спортивная трасса. "Бабочка", "Маятник", "Покрывало"- это лишь некоторые названия этапов, по которым пройдут команды. Ребята побывают в роли "тарзана", продемонстрируют навыки вязки узлов, будут состязаться в стрельбе, транспортировать мнимого пострадавшего, ответят на вопросы викторины.