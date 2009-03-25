Тюменские школьники выйдут на "весеннюю тропу"

"Весенняя тропа" пройдет в два тура. Сначала состоятся отборочные этапы на территории школ, ребятам предложат пройти определенные испытания, на ловкость, логику и умение работать в команде. Когда команды будут сформированы, им предстоит сразиться между собой в сквере Комсомольский, где будет проложена необычная туристско- спортивная трасса. "Бабочка", "Маятник", "Покрывало"- это лишь некоторые названия этапов, по которым пройдут команды. Ребята побывают в роли "тарзана", продемонстрируют навыки вязки узлов, будут состязаться в стрельбе, транспортировать мнимого пострадавшего, ответят на вопросы викторины.
В состав каждой команды входят 10 человек, из них не менее двух девочек. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: Старшая – 10-11 классы и младшая – 6-7 классы. Победителей ждут призы.
По словам заместителя директора института транспорта по воспитательной работе Андрея Чистякова, главная цель туристско-спортивных состязаний – привлечение школьников и пропаганда среди них туризма и здорового образа жизни, а также возможность в игровой форме рассказать об инженерных специальностях, которые предлагает вуз.
Игра посвящена 10-летию института транспорта ТюмГНГУ. В ее организации примут участие Федерация спортивного туризма Тюменской области, центр развития молодежного туризма, студенческий спасательный отряд ТюмГНГУ, сообщает корреспонденту Nashgorod.ru ведущий специалист по связям с общественностью Института транспорта ТюмГНГУ Чуклина Елена.
Заявки от школ принимаются в институте транспорта, ул. Мельникайте,72, ауд. 365 Телефон: 20-90-29