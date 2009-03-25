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Skype стал крупнейшим оператором международной связи

25 марта 2009, 17:29
В 2008 году Skype стал крупнейшим оператором международной голосовой связи. Его доля на рынке составила восемь процентов.

Об этом сообщает Wired со ссылкой на исследование компании TeleGeography.

В 2008 году голосовой трафик пользователей Skype равнялся 33 миллиардам минут. Это на 41 процент больше показателя 2007 года. Общий объем рынка голосовой международной связи в 2008 году составил 384 миллиарда минут.

Из 33 миллиардов минут, которые проговорили в прошлом году пользователи Skype, 25 миллиардов пришлось на бесплатное общение между двумя клиентами Skype. Доля платных звонков чуть больше восьми миллиардов минут.

Абоненты сервиса IP-телефонии Skype могут бесплатно звонить друг другу. Пользование Skype становится платным, когда участник Skype звонит на телефонный номер. Общее количество пользователей Skype превышает 300 миллионов.

В 2005 году Skype был куплен онлайновым аукционом eBay за три миллиарда долларов. Руководство eBay рассчитывает, что к 2011 году Skype будет приносить миллиард долларов в год. Но не исключено, что если онлайновому аукциону не удастся интегрировать сервис IP-телефонии в свой основной бизнес, то Skype продадут.

#Новости#Интернет#Таня#Общество
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