Skype стал крупнейшим оператором международной связи

В 2005 году Skype был куплен онлайновым аукционом eBay за три миллиарда долларов. Руководство eBay рассчитывает, что к 2011 году Skype будет приносить миллиард долларов в год. Но не исключено, что если онлайновому аукциону не удастся интегрировать сервис IP-телефонии в свой основной бизнес, то Skype продадут.