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Сегодня Феофан нагоняет туман

25 марта 2009, 12:40
Сегодня день памяти преподобного Феофана, исповедника Сигрианского. Преподобный Феофан основал монастырь и стал его игуменом.В народе этот день называли "Феофан Проломи Наст".

Сегодня день памяти преподобного Феофана, исповедника Сигрианского. Преподобный Феофан основал монастырь и стал его игуменом. Он принимал участие во всех монастырских работах и был примером трудолюбия и подвига. Обладая даром исцеления, он лечил от болезней, изгонял бесов. Феофаном была написана книга «Хронография» - история христианской церкви с 295 по 813 г. Пострадал за иконопочитание в 818 году.

В народе этот день называли "Феофан Проломи Наст".

25 марта - сход снежного покрова, полное оттаивание почвы.

В народе говорят, что если на Феофана утром туман, то будет урожай на лен и коноплю. Если в этот день лошадь заболеет, то все лето работать не сможет. Поселяне были убеждены, что лошади от ключевой воды добреют, больше того - они не боятся лихого глаза. С этой целью их водили к источнику и поили с серебра, т. е. погружали в воду серебряную монету или золотое кольцо. Уверяли, что это спасает и от удара молнии.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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