Росздравнадзор изъял из обращения опасное для жизни лекарство

Препарат Милдронат (триметилгидрозиния пропионат) – метаболическое средство, применяемое при повышенных нагрузках, во время восстановления после хирургических вмешательств, при ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и других заболеваниях. Листенон (суксаметония хлорид) применяется для снижения тонуса поперечно-полосатой мускулатуры во время операций и диагностических процедур, в том числе и для временной остановки спонтанного дыхания.