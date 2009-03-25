Росздравнадзор изъял из обращения опасное для жизни лекарство

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) запретила применение препарата производства компании «Фармфирма 'Сотекс'» Милдронат (раствор для инъекций, 0,5 г, ампулы 5 мл), сообщается в пресс-релизе ведомства. В феврале текущего года в ряде регионов РФ были зафиксированы тяжелые побочные реакции, связанные с применением нескольких серий этого лекарства.
Сообщения о таких нежелательных реакциях, как анафилактический шок, остановка дыхания и сердцебиения поступили в Росздравнадзор из Пензенской, Челябинской, Курганской и Нижегородской областей. Всего было зафиксировано 23 таких случая, из них 2 – с летальным исходом.
В результате проверки, проведенной Росздравнадзором на предприятии компании-производителя препарата, было установлено, что в процессе производства ампулы Милдроната были перепутаны с ампулами другого препарата – Листенона.
В настоящее время из обращения изъяты 98 серий некачественного лекарства, представлявшего серьезную угрозу для жизни пациентов препарата. С 17 февраля 2009 года, по данным Федерального центра мониторинга безопасности лекарственных средств, новых сообщений о побочных реакциях на данный препарат не поступало.
По результатам проведенных контрольных мероприятий Росздравнадзор направил в арбитражный суд Москвы иск о привлечении компании «ФармФирма 'Сотекс'» к административной ответственности.
Препарат Милдронат (триметилгидрозиния пропионат) – метаболическое средство, применяемое при повышенных нагрузках, во время восстановления после хирургических вмешательств, при ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и других заболеваниях. Листенон (суксаметония хлорид) применяется для снижения тонуса поперечно-полосатой мускулатуры во время операций и диагностических процедур, в том числе и для временной остановки спонтанного дыхания.