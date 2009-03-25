Обама отверг идею создания международной резервной валюты

По словам Обамы, инвесторы считают, что "США - страна с сильнейшей экономикой и наиболее стабильной политической системой в мире". "Я уверен и в американской экономике, и в долларе", - сказал Обама, выступая во вторник на пресс-конференции в Белом доме. "И я уверен, что нет никакой необходимости в новой международной валюте", - подчеркнул президент США.
Центробанк Китая предложил создать новую резервную валюту на основе специальных прав заимствования (SDR) – искусственного платежного средства Международного валютного фонда, привязанного к корзине валют и существующего с 1969 года. В настоящий момент SDR привязаны к четырем валютам: доллару, евро, британскому фунту и японской иене. Китай предлагает расширить валютную корзину.
Ранее идея создания новой международной валюты, которая должна стать альтернативой доллару США, была выдвинута российскими чиновниками в тезисах к заседанию "Большой двадцатки" (G20), запланированному на апрель. Специальную валюту для ЕврАзЭС предлагал создать и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.