Обама отверг идею создания международной резервной валюты

По словам Обамы, инвесторы считают, что "США - страна с сильнейшей экономикой и наиболее стабильной политической системой в мире". "Я уверен и в американской экономике, и в долларе", - сказал Обама, выступая во вторник на пресс-конференции в Белом доме. "И я уверен, что нет никакой необходимости в новой международной валюте", - подчеркнул президент США.