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Обама отверг идею создания международной резервной валюты

25 марта 2009, 09:24
Президент США Барак Обама отверг идею создания международной резервной валюты, выдвинутую Центробанком Китая.

По словам Обамы, инвесторы считают, что "США - страна с сильнейшей экономикой и наиболее стабильной политической системой в мире". "Я уверен и в американской экономике, и в долларе", - сказал Обама, выступая во вторник на пресс-конференции в Белом доме. "И я уверен, что нет никакой необходимости в новой международной валюте", - подчеркнул президент США.

Центробанк Китая предложил создать новую резервную валюту на основе специальных прав заимствования (SDR) – искусственного платежного средства Международного валютного фонда, привязанного к корзине валют и существующего с 1969 года. В настоящий момент SDR привязаны к четырем валютам: доллару, евро, британскому фунту и японской иене. Китай предлагает расширить валютную корзину.

Ранее идея создания новой международной валюты, которая должна стать альтернативой доллару США, была выдвинута российскими чиновниками в тезисах к заседанию "Большой двадцатки" (G20), запланированному на апрель. Специальную валюту для ЕврАзЭС предлагал создать и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

#Новости#Деньги#Экономическая политика#США#Ксения#Экономика
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