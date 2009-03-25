ОАО "Газпром" выделит 160 млн. рублей на строительство трех объектов в Тюменской области

24 марта 2009 года Тюмень посетил заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ООО «Межрегионгаз», председатель совета директоров ЗАО «Северрегионгаз» и ОАО «Тюменьмежрайгаз» Анатолий Мариничев.
В рамках визита он встретился с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. На встрече были подведены итоги исполнения программы газификации юга Тюменской области в рамках программы ОАО «Газпром» «Газификация регионов РФ».
Анатолий Мариничев также сообщил, что в 2009 году «Газпром» выделит 160 миллионов рублей для дальнейшей реализации программы на территории юга области: на строительство трех объектов и проектирование еще трех, которые будут возведены позже.
В настоящее время уже начаты проектно-изыскательские работы по трем объектам - газопроводам "ГРС-2 "Тюмень - Тюменская ТЭЦ-2", "ГРС "Каскара" - "Городское кольцо Тюмени", "д. Березов Яр - с. Иевлево Ярковского района" - сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе ЗАО «Северрегионгаз».
После встречи с губернатором Анатолий Мариничев посетил предприятия ЗАО «Северрегионгаз» и ОАО «Тюменьмежрайгаз», побывал в службе по работе с населением, в метрологической лаборатории ЗАО «Северрегионгаз», на производственной базе ОАО «Тюменьмежрайгаз» и в Едином диспетчерском пункте (ЕДП) этих организаций. Организация ЕДП позволила не только создать общую базу данных газораспределительной газовой компании, газотранспортной и газораспределительной организаций, а также организаций, ведущих свою хозяйственную деятельность вблизи газовых сетей, но и прогнозировать и оперативно реагировать на ситуацию.
По итогам своего визита А. Мариничев отметил, что у тюменских предприятий есть наработки, которые могли бы с успехом перенять организации-коллеги.
«Это относится к организации работы по заключению договоров на подачу газа. В частности, Единая газовая служба помогает заключить договоры и на обслуживание, и на подачу газа с минимальной потерей времени как для населения, так и для предприятий. Достаточно хорошо организована работа всех служб по безаварийному обеспечению газоснабжения», - заключил он.