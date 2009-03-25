ОАО "Газпром" выделит 160 млн. рублей на строительство трех объектов в Тюменской области

После встречи с губернатором Анатолий Мариничев посетил предприятия ЗАО «Северрегионгаз» и ОАО «Тюменьмежрайгаз», побывал в службе по работе с населением, в метрологической лаборатории ЗАО «Северрегионгаз», на производственной базе ОАО «Тюменьмежрайгаз» и в Едином диспетчерском пункте (ЕДП) этих организаций. Организация ЕДП позволила не только создать общую базу данных газораспределительной газовой компании, газотранспортной и газораспределительной организаций, а также организаций, ведущих свою хозяйственную деятельность вблизи газовых сетей, но и прогнозировать и оперативно реагировать на ситуацию.