На Ямале должникам уехать в отпуск не дадут

Как объяснили в службе судебных приставов, к должникам, имеющим большие суммы долга, может быть применена даже такая мера принудительного взыскания, как арест транспортного средства. «Раньше подобные проверки мы проводили во время совместных рейдов, - рассказал помощник руководителя ямальского Управления службы судебных приставов Сергей Степаненко, - а сейчас на двух этих постах они станут регулярными».