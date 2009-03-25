На Ямале должникам уехать в отпуск не дадут

В период летних отпусков сотрудники ДПС и судебных приставов на стационарном посту «Карамовский» в Ноябрьске и перед погрузкой автотранспорта на паром по маршруту Салехард-Приобье будут проводиться регулярные проверки автомобилистов, сообщает ИА «Север-Пресс».
Как объяснили в службе судебных приставов, к должникам, имеющим большие суммы долга, может быть применена даже такая мера принудительного взыскания, как арест транспортного средства. «Раньше подобные проверки мы проводили во время совместных рейдов, - рассказал помощник руководителя ямальского Управления службы судебных приставов Сергей Степаненко, - а сейчас на двух этих постах они станут регулярными».