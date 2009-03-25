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На Ямале должникам уехать в отпуск не дадут

25 марта 2009, 15:42
Руководитель ямальского Управления Федеральной службы судебных приставов Сергей Дузинкевич и начальник Управления ГИБДД Ямала Александр Рудчик решили активизировать борьбу с автомобилистами, которые задолжали оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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Ямал

В период летних отпусков сотрудники ДПС и судебных приставов на стационарном посту «Карамовский» в Ноябрьске и перед погрузкой автотранспорта на паром по маршруту Салехард-Приобье будут проводиться регулярные проверки автомобилистов, сообщает ИА «Север-Пресс».

Как объяснили в службе судебных приставов, к должникам, имеющим большие суммы долга, может быть применена даже такая мера принудительного взыскания, как арест транспортного средства. «Раньше подобные проверки мы проводили во время совместных рейдов, - рассказал помощник руководителя ямальского Управления службы судебных приставов Сергей Степаненко, - а сейчас на двух этих постах они станут регулярными».

#Новости#Автомобили#Ямал#Транспорт#Ксения#Общество
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