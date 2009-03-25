"Мисс Россия-2009" не допустят до участия во всемирном конкурсе

Издание отмечает, что из-за скандала пострадала также репутация самого конкурса "Мисс Россия". Возможно, что некоторые крупные спонсоры мероприятия откажутся от участия в нем. На вопрос о том, кто же будет представлять Россию на всемирном конкурсе, Прохоровцев ответил, что это право будет предоставлено первой вице-мисс Светлане Степанковской из Краснодарского края. "Если, конечно, с ней не будет тех же приключений", - уточнил собеседник издания.