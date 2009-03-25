"Мисс Россия-2009" не допустят до участия во всемирном конкурсе

Откровенные фотографии Рудьевой появились в интернете вскоре после ее победы на конкурсе, причем сделаны они были до того, как нынешней первой красавице России исполнилось 18 лет, сообщает Life.ru.
По словам бывшего председателя научного совета по подготовке девушек к конкурсу Ильи Прохоровцева, дирекция конкурса "Мисс мира" обязана дисквалифицировать девушку. В регламенте конкурса четко указано, уточнил Прохоровцев, что снимавшаяся когда-либо обнаженной девушка не допускается до участия. Столь же суровое наказание предусмотрено и за некоторые другие проступки, например, за курение.
Прохорвцев охарактеризовал произошедшее как "вопиющее событие" и добавил, что раньше участницами "Мисс Россия" становились только победительницы региональных конкурсов. Регионы были заинтересованы в том, чтобы следить за "чистотой репутации" девушек. Однако менеджеры купившей права на конкурс марки "Русский стандарт" отказались от этой практики. В результате, по словам Прохоровцева, на всероссийский конкурс стали попадать люди "с улицы".
Издание отмечает, что из-за скандала пострадала также репутация самого конкурса "Мисс Россия". Возможно, что некоторые крупные спонсоры мероприятия откажутся от участия в нем. На вопрос о том, кто же будет представлять Россию на всемирном конкурсе, Прохоровцев ответил, что это право будет предоставлено первой вице-мисс Светлане Степанковской из Краснодарского края. "Если, конечно, с ней не будет тех же приключений", - уточнил собеседник издания.